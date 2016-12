Nowy Rok po angielsku

Z cyklu: Odczarować angielski (i polski)

“Auld Lang Syne” to szkocki wiersz napisany przez narodowego barda Szkocji poetę Roberta Burnsa (1759-1796) w 1788 roku. Piosenka śpiewana jest do muzyki szkockiej piosenki ludowej.

Tradycyjnie ludzie śpiewają ją chóralnie w noc sylestrową o północy, trzymając się za skrzyżowane z przodu ręce.

Szkocki tytuł można przetłumaczyć na angielski jako “old long since” lub “long long ago”, “days gone by” lub “old times”. Zatem pierwsza linijka refrenu “For auld lang syne” może zostać przetłumaczona jako “for (the sake of) old times”, czyli “za stare, dawne czasy”.

Oto tekst piosenki:

Should old acquaintance be forgot,

and never brought to mind?

Should old acquaintance be forgot,

and old lang syne?

CHORUS:

For auld lang syne, my dear, for auld lang syne,

we’ll take a cup of kindness yet, for auld lang syne.

And there’s a hand my trusty friend!

And give me a hand o’ thine! And we’ll take a right good-will draught,

for auld lang syne.

CHORUS

Jeśli spędzają Państwo Sylwestra w miejscu kanadyjskim – ta pieśń pojawi się na pewno.

Ja życzę moim Kochanym Czytelnikom dużo radości, zdrowia i spokoju w Nowym 2017 Roku i pokoju na świecie – może ten rok będzie lepszy niż 2016.

dr Małgorzata P. Bonikowska