Dzień 3 – niedzielne wydarzenia kryzysu parlamentarnego

Oto co wydarzyło się w niedzielę:

• Demonstracje pod Trybunałem i Sejmem

Sympatycy Komitetu Obrony Demokracji i politycy opozycji uczestniczyli w niedzielę w wiecu KOD przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Według organizatorów było to pożegnanie prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, któremu upływa 9-letnia kadencja sędziego Trybunału.

Według stołecznego ratusza w zgromadzeniu uczestniczyło około 3,5 tys. osób. Policja szacuje, że demonstracja, w kulminacyjnym momencie, zgromadziła ok. 1,5 tys. osób. Protest, którego uczestnicy następnie przeszli przed gmach Sejmu, odbył się spokojnie.

Na wiecu przed TK zgromadzeni trzymali flagi polskie i Unii Europejskiej, a także flagi KOD-u. Było widać transparenty z hasłami: “Kto z prawem wojuje, tego sprawiedliwość dosięgnie”, “Praworządność ostoją Rzeczypospolitej”, “Jest nas dużo, będzie więcej! Weźmy sprawy w swoje ręce!”.

Pojawili się także politycy opozycji, m.in. b. prezydent Bronisław Komorowski. “Pomimo klęski wyborczej, pomimo poczucia słabości, dzisiaj myślę, że to poczucie słabości mija. Mamy za sobą trudny, ale w wielu przypadkach zwycięski rok, bo przecież powstał wielki front obrony polskiej demokracji obejmujący i partie parlamentarnej opozycji demokratycznej i także opozycję pozaparlamentarną i wielki ruch obywateli – Komitet Obrony Demokracji” – mówił były prezydent.

Komorowski nawiązywał do publikowanego w miediach zdjęcia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który uśmiechnięty opuszczał w sobotę nad ranem teren Sejmu. Jak mówił Komorowski, w tym “półironicznym, półszyderczym” uśmiechu dostrzegł on także oznaki lęku, strachu i niepewności. “Między pychą, arogancją, poczuciem siły, możliwością decydowania, wolą lekceważenia wszystkich innych a lękiem jest niewielka przestrzeń. W moim przekonaniu już wczoraj można było zobaczyć oznaki lęku wśród rządzących, i niech tak zostanie” – powiedział Komorowski.

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru mówił, że jeżeli opozycja będzie konsekwentna i stanowcza, PiS będzie musiał ustąpić. Dodał, że oczekuje wprowadzenia mediów do Sejmu i reasumpcji głosowania nad budżetem. “Mają świadomość, że posiedzenie klubu PiS, które przekształciło się nagle w obrady parlamentarne, jest nielegalne z dwóch powodów: nie wiadomo, czy była wystarczająca liczba posłów, żeby było kworum; dwa: nie wszyscy posłowie mogli wejść na salę” – oświadczył Petru.

“Oni się muszą cofnąć; dajemy im możliwość zrobienia kroku w tył” – mówił lider N. Dodał, że w poniedziałek spodziewałby się spotkania przedstawicieli partii politycznych z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. “Niech wprowadzi media do Sejmu i zaproponuje reasumpcję głosowania i normalną debatę budżetową; mogą to zrobić” – powiedział Petru. “Panie Marszałku, niech pan nie słucha Kaczyńskiego!” – dodał.

Posłanka PO Joanna Mucha mówiła, że zjednoczona opozycja, zgromadziła się przed TK, aby pokazać, że broni instytucji państwa polskiego. “My, zjednoczona opozycja, jesteśmy tutaj, żeby pokazać państwu, że to my bronimy instytucji państwa polskiego, bo żaden polityk nie ma prawa, żeby uderzać w polskie sądownictwo, w Trybunał Konstytucyjny. Nie pozwolimy na to” – powiedziała Mucha.

Mucha nawiązała do piątkowych wydarzeń w Sejmie. “Nie zostaliśmy wpuszczeni na salę kolumnową, gdzie odbywały się tzw. równoległe obrady Sejmu. Nie pozwolono nam złożyć wniosków formalnych, nie pozwolono nam przeliczyć, czy na sali jest kworum. Widzieliśmy na własne oczy ludzi, którzy mówili o sobie, że są obserwatorami i głosowali jak posłowie. To jest hańba, to nie powinno się nigdy zdarzyć” – podkreślała.

Szefowa Stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbara Nowacka dziękowała zebranym pod TK za przybycie. “Na Nowy Rok życzymy sobie, że jeśli PiS już musi być, to żeby przynajmniej przestrzegał ładu demokratycznego, słuchał opozycji i słuchał ludzi. Jeśli nie, to my tu będziemy cały czas, bo my nie walczymy o miejsca w Sejmie, nie walczymy o apanaże, jak dziś trzymają się ich kurczowo posłowie PiS” – mówiła Nowacka.

“My walczymy o dobrą Polskę; Polskę sprawiedliwą, która nie zapomina o wykluczonych; Polskę, która nie gardzi biednymi, ale i nie krzywdzi wszystkich innych grup społecznych; Polskę, która jest i będzie w Europie” – dodała.

Skandowano hasła: “Niezawisłość Trybunału”, “PiS to tchórze”, “Zwyciężymy”, “Nie oddamy demokracji”, “Zjednoczona opozycja”, “Wolne media”, “Wolna Polska europejska”, “Wolność, równość, demokracja”, “Precz z pisowską agenturą”. Niektórzy trzymali plansze z wizerunkiem prezesa TK i napisem “19.12.2016 – dziękujemy”.

W poniedziałek upływa 9-letnia kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, obecnego prezesa TK. Jako sędziego w Trybunale zastąpi go Michał Warciński, wybrany niedawno przez Sejm. Rzepliński zapowiadał, że po odejściu z TK wróci do pracy akademickiej.

W sobotę po południu protestujący, którzy wcześniej manifestowali pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, przeszli pod Sejm. Wśród nich byli przedstawiciele KOD oraz PO i Nowoczesnej.

“Zebraliśmy się tutaj spontanicznie, aby bronić demokracji. Byliśmy, jesteśmy i będziemy, aby bronić demokracji” – mówił lider KOD Mateusz Kijowski. Apelował, żeby od poniedziałku protestować pod biurami PiS w całym kraju i aby zebrać się przed Sejmem we wtorek. „Musimy wspierać naszych posłów, musimy wspierać naszych senatorów. We wtorek o godz. 11 spotykamy się tutaj, aby wspierać Sejm wolnej Polski” – mówił do zgromadzonych.

Odpowiadając mu, tłum skandował: “Równość, wolność demokracja”.

Poseł PO Rafał Trzaskowski dziękował zebranym, bo – jak mówił – “ludzie zebrali się tutaj, bo są zaniepokojeni stanem demokracji i chcą o nią walczyć”. “Dzięki wam i zjednoczonej opozycji prezes (PiS) się wycofuje” – powiedział, nawiązując do kwestii obecności mediów w Sejmie. “Miejmy nadzieję że również PiS wycofa się z tego skandalicznego głosowania budżetu. Nasz najważniejszy postulat to powtórzenie tego głosowania” – dodał.

Poseł Nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski ocenił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński “jest zagrożeniem dla Polski”. “Jarosław Kaczyński dzieli nas jak tort, nie dajmy się”- podkreślił. Mieszkowski dodał, że dziś opozycja się zjednoczyła, ale zjednoczyć muszą się wszyscy Polacy. “Musimy być razem, nie możemy dać się podzielić” – podkreślił.

Paweł Rabiej z Nowoczesnej ocenił, że Jarosław Kaczyński zrobił z premier i prezydenta “marionetki” i próbuje “marionetki zrobić z nas”. “Ale nie pozwolimy mu na to, bo dla nas ważna jest wolność, równość i demokracja”.

Zgromadzeni mają ze sobą flagi Polski, Unii Europejskiej oraz KOD. Skandują: “Precz z Kaczorem dyktatorem”, “Misiewicze”, “Andrzej Rzepliński”.

Sympatycy Komitetu Obrony Demokracji i politycy opozycji uczestniczyli wcześniej w niedzielę w wiecu KOD przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Według organizatorów było to pożegnanie prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, któremu w poniedziałek upływa 9-letnia kadencja sędziego Trybunału.

• Demonstracja Klubów Gazety Polskiej pod hasłem “W obronie demokracji”

Pod hasłem “W obronie demokracji” manifestowali w niedzielę w Warszawie zwolennicy Klubów Gazety Polskiej. Obecny na demonstracji wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński mówił, że obecna władza zapewni opozycji prawo do demonstracji, ale nie pozwoli na warcholstwo.

• Blokada na Wawelu

Kilkadziesiąt osób blokowało w niedzielę wieczorem wjazd polityków PiS na Wzgórze Wawelskie. Skandowali m.in. “Wolność, równość, demokracja”, ‘Solidarni z opozycją”. Kilkanaście osób usiadło na podjeździe, potem niektórzy z nich się położyli; zostali usunięci siłą przez policjantów.

Politycy PiS, m.in. premier Beata Szydło, wjechali na Wawel w kolumnie samochodów przez “Bramę Herbową” a nie, jak zwykle się to dzieje, od strony ul. Bernardyńskiej. Kiedy znaleźli się za bramą demonstranci skandowali: “Tchórz, tchórz, tchórz”.

Wcześniej kilkadziesiąt osób blokowało możliwość wjazdu na wzgórze wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Demonstrujący wznosili okrzyki: “Solidarni z opozycją”, “Hańba”, “Do dymisji”. Protestujący stali przed maską samochodu. Wjazd ostatecznie umożliwili wicemarszałkowi policjanci, a sami demonstrujący zdecydowali: “Przepuszczamy go”.

“Cała Polska wie, jaki jest powód. Nie dopuścimy do tego, żeby była łamana konstytucja, żeby demokracja była w coraz gorszym stanie” – mówił dziennikarzom jeden z protestujących. Jak dodał, człowiekiem, który się do tego przyczynia, jest Jarosław Kaczyński. “Chcemy, żeby do niego dotarło, że nie wszystkim się podoba” – powiedziała dziennikarzom jedna z protestujących pod Wawelem kobiet.

Każdego 18. dnia miesiąca prezes PiS Jarosław Kaczyński, w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, przyjeżdża na Wawel, by złożyć kwiaty na ich grobie.

• Protesty zwolenników KOD, PO, Nowoczesnej, Razem w kilku polskich miastach

Manifestacje zwolenników KOD-u, PO, Nowoczesnej, partii Razem odbyły się w niedzielę w kilku miastach w Polsce. Powodem protestów były ostatnie wydarzenia w Sejmie i wyrażenie solidarności z protestującymi w Warszawie.

W Gdańsku na Targu Drzewnym, przy pomniku Jana III Sobieskiego, w pobliżu którego znajdują się biura pomorskich parlamentarzystów PiS, w niedzielę protestowało ponad 200 osób. Jak powiedział PAP jeden z pomorskich działaczy KOD, Adam Aleksiejuk, podobnie jak w sobotę, wśród zgromadzonych byli głównie członkowie KOD, ale także regionalni działacze Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Razem i stowarzyszenia Dziewuchy dziewuchom. Pojawili się m.in. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, posłanka Małgorzata Chmiel, prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Wicemarszałek Senatu mówił do zgromadzonych, że “nie jest w interesie Polski, aby iść w konflikt, w którym w pewnym momencie można stracić panowanie”, jednak mimo niebezpieczeństwa “nie zgodzimy się na to, co robi PiS: na destrukcję demokracji, na niszczenie praworządności, na niszczenie pozycji Polski, na niszczenie Trybunału Konstytucyjnego”.

W Olsztynie ok. 200 działaczy i sympatyków KOD oraz partii opozycyjnych zebrało się w niedzielę po południu przy wejściu do miejskiego ratusza. Część zgromadzonych miała ze sobą flagi polskie i unijne, KOD, Nowoczesnej i SLD oraz kartki z napisem “wolne media”. Pikieta zakończyła się po ok. godzinie, miała spokojny przebieg.

Ponad 200 osób demonstrowało w Kielcach w obronie Konstytucji. W pikiecie zorganizowanej przez partię Razem brali także udział członkowie Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Komitetu Obrony Demokracji.

Demonstrujący nieśli ze sobą transparenty: “Solidarność naszą bronią”, “PiS rujnuje demokrację”, “Nasze państwo to nie folwark”. Skandowano hasła: “Konstytucja”, “Nie ma zgody na takie metody”, “Wolność, równość, demokracja”.

„Musimy mieć świadomość, że to jest początek bardzo długiego marszu” – powiedziała do demonstrujących przewodnicząca świętokrzyskich struktur Platformy Obywatelskiej posłanka Marzena Okła-Drewnowicz.„Na to co się stało na pewno nie będzie zgody. Wiem jedno: albo zwyciężymy, albo nasze dzieci nie będą żyły w wolnej, demokratycznej ojczyźnie. Za to właśnie walczymy, za wolność i demokrację dla naszych dzieci” – dodała posłanka PO.

Demonstracja “Stop łamaniu Konstytucji” trwała ok. godziny, zakończyła się odśpiewaniem hymnu narodowego.

Zwolennicy KOD, PO, Nowoczesnej i Partii Razem manifestowali w niedzielę w Bielsku-Białej pod hasłami „wolnych mediów” i „wolności zgromadzeń”. Nad głowami demonstrujących powiewały m.in. flagi narodowe i UE. Skandowali m.in. hasła „Nie damy się dzielić”, „Konstytucja” i „Demokracja jest dla wszystkich”. W wiecu uczestniczył m.in. szef bielskiej rady miejskiej Jarosław Klimaszewski (PO). Krytykował obóz rządzący za sposób uchwalenia budżetu państwa. „Chciałem zaapelować do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego: we wtorek uchwalamy budżet Bielska-Białej. Zapraszam na szkolenie. Pokażemy, jak wygląda demokracja” – mówił.

Klimaszewski starał się jednocześnie łagodzić atmosferę wiecu. „Mam jeszcze drugi apel. Pamiętajmy, że po drugiej stronie są tacy sami ludzie, jak my. Rozmawiajmy z nimi, przekonujmy do swoich racji, tłumaczmy. (…) Trzeba kultury wypowiedzi” – mówił.

Około stu osób protestowało w niedzielę w Rzeszowie przed siedzibą PiS przy ul. Hetmańskiej. Na demonstrację przyszli zwolennicy m.in. Komitetu Obrony Demokracji, Partii Razem, SLD i PO. Wznoszono hasła m.in. „Wolne media” i „Wolność, równość, demokracja”.

Jak powiedział PAP Paweł Preneta z Partii Razem, która współorganizowała protest, na razie nie są planowane następne manifestacje w stolicy Podkarpacia. „Będziemy obserwować rozwój wydarzeń i reagować na bieżąco. Widzimy, że pewną inicjatywą wykazał się prezydent, być może przyniesie to jakieś efekty” – dodał.