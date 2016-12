Nasza zima

Jeszcze zbyt zimno nie było, choć śniegu nam dosypało co nieco, ale na horyzoncie mrozy trzaskające, a więc ubierać się trzeba cieplej, najlepiej “na cebulkę”, aby nie tracić ciepła zbyt szybko. Wychodząc rano z domu widzimy parę wodną przed naszym nosem, a więc jest to również oznaka dużo zimniejszego otoczenia.

Najwyższy więc czas, aby zejść do piwnicy i przyjrzeć się jednemu z najważniejszych urządzeń w naszym domu, jakim jest nasz piec. Urządzenie to będzie nadzwyczaj aktywne podczas całego najbiższego sezonu, a więc powinno również działać bezbłędnie; nikt nie chciałby, aby podczas ujemnej temperatury na zewnątrz, nasz piec przestał nagle prawidłowo działać… Wystarczy sprawdzić kilka drobnych rzeczy, aby mieć pewność, że to urządzenie będzie działać sprawnie, ale sprawność tego urządzenia wpływa również na nasze zdrowie, więc warto się tym zająć.

Oczywiście każdy powinien pamiętać, aby zwłaszcza w tym okresie sprawdzać stan filtra powietrza, w celu upewnienia się czy filtr nie wymaga wymiany, lub czyszczenia. Jak wiemy, filtry umieszczane są zwykle przy samym piecu, w większości mamy do czynienia z filtrami jednorazowymi, które po prostu wymieniamy. W innych wypadkach filtry możemy czyścić, bo są one wielokrotnego użytku.

Ważne jest, aby przed zakupem zanotować wymiar lub typ/ model filtra, gdyż jest sporo różnego rodzaju wymiarów, grubości itd., a więc ważne byśmy kupili ten o właściwym wymiarze.

Związane jest to również nie tylko z producentem pieca, ale różnoraką ich wydajnością: obecnie w większości wypadków instalowane są piece o średniej lub dużej wydajności, w zależności od wielkości domu. Oczywiście w domach o dużo większej powierzchni, instalowane jest nawet kilka pieców, obsługujących różne sekcje domu.

Przed zmianą pieca, dobrze jest zasięgnąć rady co do jego wielkości: widziałem niewielkie domy, w których zamontowano zbyt mocne urządzenia, co było zupełnie zbędne.

W większości domów do pieca podłączony jest również nawilżacz powietrza. Większość z nas czuje się najlepiej w otoczeniu o wilgotności pomiędzy 40 a 60%, dla domu natomiast najlepsza wilgotność to dość niska, bo ok. 5%. Wilgotność wyższa nie jest zalecana przy temperaturach niższych, lecz z kolei wilgotność niska nie jest zbyt komfortowa. Wilgotność wyższa powoduje osadzanie się wilgoci w pierwszej kolejnosci na oknach, ale również na ścianach, na ramach okiennych, powodując butwienie drewna, a tym samym ram okiennych. Przy temperaturach niższych, wilgotność w domu powinna być obniżana, gdyż wiele innych czynników wpływa na podnoszenie wilogotności np. gotowanie, wilgoć z łazienki.

Tak więc zalecana wilgotność przy zewnętrznej temperaturze – 30C wynosi 15%, a w temperaturach niższych czyli od -12 do – 25C wynosi pomiędzy 25 a 35%, natomiast przy temperaturze do -12C, około 40%. Większość z nas przeważnie ustawia stałą wilgotność na poziomie ok. 40% na całą zimę.

Nawilżacz powietrza montowany jest przy piecu. Najbardziej popularny to taki, który posiada obrotowy bęben, który obracając się nabiera wodę, a nadmuchiwane powietrze unosi cząsteczki wody, nawilżając powietrze w całym domu.

System ten wymaga corocznego przeglądu oraz wymiany zarówno gąbczastego bębna, jak i wanienki do wody. Oczywiście zalecana jest wymiana wody, z uwagi na możliwość rozwijania się bakterii w stojącej wodzie wanienki. A więc nawiew powietrza może unosić nie tylko ciągle tumany kurzu, ale również inne rodzaje bakterii: dlatego też wiele osób dotkniętych jest różnymi typami uczuleń i alergii.

Oczywiście zająłem się tu piecem typu nadmuchowego, który jest najbardziej popularny. Te, które ogrzewają wodę, a tym samym kaloryfery, działają w inny sposób, a ich obsługa powinna być corocznie sprawdzana przez specjalistę. W większości wypadków wiąże się to również z wymianą wody w kaloryferach, które często się zapowietrzają.

Coroczny przegląd oczywiście wydłuża ich żywotność oraz redukuje wydatki związane z ogrzewaniem.

