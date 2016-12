Najstarsza woda świata

Naukowcy z University of Toronto mówią, że odkryli najstarszą na świecie wodę, która ma ok 2 mld lat, co z kolei daje pewne wskazówki na temat możliwości istnienia życia na Marsie.

Profesor Barbara Sherwood Lollar i jej ekipa naukowców odnalazła wodę 3 km poniżej powierzchni Ziemi, na dnie kopalni metalu w Timmins w Ontario.

Woda ta jest pełna różnego rodzaju rozpuszczonych pierwiastków, substancji chemicznych i to właśnie one pozwalają na to że mogłoby dojść do powstawania życia w tych głębokich i ciemnych miejscach, powiedziała Sherwood Lollar.

Woda ta ma ok 10-krotnie większe stężenie soli niż woda morska, jest trochę żółta, a także ma silny zapach. Ma bardzo dużo energii, która może wspierać istnienie życia i to jest niesłychanie istotny wniosek do badań nad potencjalnym życiem na Marsie ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że tego rodzaju płyny mające duży potencjał energetyczny mogą być obecne głęboko pod powierzchnią Marsa, powiedziała Sherwood Lollar.

Pracuje ona nad tymi tematami od około 20 lat i dopiero ostatnie lata spowodowały duży przełom w wiedzy na temat wieku odnalezionej wody. Przedtem wydawało się, że najstarsza woda, jaką odnaleziono na Ziemi, ma zaledwie dziesiątki milionów lat. Dopiero około 3 lat temu odkryto wodę 2,4 km poniżej powierzchni Ziemi w Timmins, w kopalni, która ma ok 1,5 mld lat. Zaczęto próbować kopać głębiej, sądząc, że im głębiej się sięgnie wgłąb skały, tym starsza będzie woda i w ten sposób znaleziono najstarszą wodę na świecie.

Najbardziej fascynujące, mówi Sherwood Lollar, jest to, że społeczność górnicza bardzo dobrze zdawała sobie z tego sprawę od wielu pokoleń. Już pierwsze wzmianki tego są w latach 1880. Górnicy mający do czynienia z takimi kopalniami w Afryce, Australii czy Kanadzie wiedzą, że gdzieś w głębi znajduje się śmierdząca, słona woda.