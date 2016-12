Marysieńka

Nie jestem historykiem, chociaż tego żałuję. Im jestem starszy, tym więcej czytam książek historycznych, a niekiedy sięgam do tekstów źródłowych. Fascynują mnie ludzie z przeszłości i fakty, niekiedy niepozorne, a jednak niespodziewanie popychające losy jakiegoś kraju czy nawet kontynentu w kompletnie nowym kierunku. Gdyby Kolumb dotarł do Indii, a nie do Ameryki, gdyby Mahomet nie uciekał z Mekki do Mediny, gdyby Chrystusa nie ukrzyżowano… żylibyśmy w kompletnie odmiennym świecie. Przyglądając się jakiejś postaci historycznej widzę na niej tyle patyny, tyle brązu, że podświadomie wiem, że to nie jest ten człowiek, jaki żył i chodził po ziemi. A zetrzeć patynę to nie taka łatwa sprawa; w większości wypadków to rzecz niemożliwa, bo nie mamy odpowiednich narzędzi (dokumentów historycznych), by tego dokonać.

Rozkoszna para

Są dwie postacie w historii Polski, do których można dotrzeć, zobaczyć jak żyły, o czym marzyły, jak reagowały na codzienność, która ich otaczała. Są nimi król Jan Sobieski i jego żona Maria Kazimiera. Znamy ich dość intymnie dzięki ich listom, które do siebie w czasie rozłąki pisali. Wspaniałe to listy, szczególnie Sobieskiego. W dobie kompletnego upadku literatury polskiej, czasów napuszoności, płytkich panegiryków, głupawych makaronizmów to prawdziwe perełki literatury, bo szczere, kolorowe, niekiedy rubaszne, obnażające dusze autorów. Choć pisane językiem popularnym, przez niego po polsku z francuskimi wstawkami, przez nią po francusku ze słówkami polskim, są prawdziwym zwierciadłem ich duszy i ich czasów.

Sobieski przed spotkaniem Marysieńki

O Sobieskim napisano dużo, przeważnie w superlatywach. Jakby nie było to patriota, bohater spod Połaniec i Chocimia, rozgromiciel Turków pod Wiedniem, którzy byli wtedy realnym zagrożeniem dla całej Europy. Ona przedstawiana jest często jako niewierna żona pierwszego męża Jana Sobiepana Zamoyskiego i intrygantka. Owszem, intrygantką była, ale bez niej Sobieski nie zmieniłby się tak łatwo ze zwykłego wąsatego szlachciury w jednego z największych królów Rzeczpospolitej. Miłość do niej była jedną z ważniejszych sił popychających hetmana, potem króla do czynów. Wystarczy poczytać jego listy, by się o tym przekonać. Marysieńka jest także przedstawiana jako spolegliwe narzędzie intryg królowej Polski, żony Władysława IV i Jana Kazimierza Francuzki Ludwiki Marii, w co współcześni historycy nie wątpią. Ta para ludzi, Jachniczek i Marysieńka, jak się czule nawzajem nazywali, była tak nierozerwalnie związana ze sobą, że nie sposób pisać tylko o jednej osobie pomijając drugą. Do czasu spotkania z Marysieńką Jan Sobieski był sobie takim przeciętnym szlachcicem. Na wojnie dzielnie machał szablą, w krótkich przerwach między wojnami z Tatarami, Moskalami, Kozakami, później z Turkami “bawił” u siebie czy u panów sąsiadów. Były to rauty, bale, miłostki z pięknisiami tamtych czasów – Czerkieskami, pojedynek z Pacem o jakąś białogłowę. To się wszystko zmienia u niego po poznaniu i zakochaniu się w Marysieńce.

Dzieciństwo i pierwsze małżeństwo Marysieńki

Królowa Ludwika Maria przybyła do Polski nie z nakazu serca, ale miała bardzo szerokie i ambitne plany polityczne, a Polska była wtedy krajem wielkim, bogatym, liczącym się w Europie. W tych planach jej dwór pięknych nieposażnych panienek tzw. “słodkich janczarów” grał w tych planach ważną rolę. To była przynęta na wielkich, bogatych i liczących się magnatów w ówczesnej Polsce. W niedługim czasie prawie wszystkie wydała za najbogatszych Polaków, a jedną za króla. Tą jedną była Maria Kazimiera, która jako 4-letnie dziecko przyjechała z królową do Polski. Oficjalnie była córką margrabiego de la Grange d’Arquien i Franciszki de la Chatre. Faktycznie mogła być i najprawdopodobniej była jej córką, w jej pałacu się narodziła.

W jej młodości przez jej buduar przewijali się najwięksi i najsłynniejsi kawalerowie Francji, za którymi szalał cały ród niewieści nie tylko w tym kraju, jak brat Ludwika XIV Gaston, wódz na niezliczonych polach bitew książę Condé, czy kawaler Cinq- Mars. Gdyby nie była jej dzieckiem nie byłoby powodu ciągnąć ją ze sobą w tym wieku do Polski, poza tym była zawsze jej ulubienicą wyróżnianą nad wszystkie dwórki. Gdy dorosła do wieku szkolnego odesłano ją do Francji do szkoły przyklasztornej. Po powrocie do Polski była ozdobą dworu, odbijającą się od reszty fraucymeru wyjątkową urodą: długie krucze włosy, twarz klasyczna, szczupła, piękne “ciałeczko”, które później aż do śmierci zachwycało i trzymało w niewoli zmysłowej Sobieskiego. Była świetna w sztuce konwersacji, oczywiście po francusku, a to w owych czasach liczyło się bardziej niż formalne wykształcenie. Nie mając posagu, jedyną jej nadzieją była łaska królowej. Poddawała się jej manipulacjom bez skargi czy buntu. Na pewnym etapie polityki dworskiej królowa uznała za słuszne związać ściślej z dworem i profrancuską partią jednego z najbogatszych magnatów w Polsce Jana Zamoyskiego, wnuka legendarnego pierwszego ordynata na Zamościu, też Jana. Został szybko i zręcznie wmanewrowany w te plany tak, że chcąc czy nie chcąc staje na ślubnym kobiercu z Marią Kazimierą. Królowa wiedziała, że oddaje ulubioną służkę, a może nawet i córkę, w ręce podstarzałego przed czasem awanturnika, utracjusza, opoja. Ale racja polityczna była o wiele ważniejsza od osobistych sentymentów królowej. Zamoyski żonę wywianował godnie, dawał jej drogie prezenty bardziej by się pokazać, niż by jej zrobić przyjemność. Do spokojnego życia domowego nie mógł się dostosować, więc czas spędzał na niekończących się balach i burdach gdy był w Zamościu, lub wybywał z domu na całe miesiące. Żona szybko mu zobojętniała. Marysieńka czuła się w Zamościu jak w więzieniu, pogardzana przez wyniosłą siostrę jej męża Gryzeldę, późniejszą żonę króla Michała Wiśniowieckiego, nie słuchana przez rozpijaczoną i niesforną służbę. Uciekała do oddalonego o 30 km. Zwierzyńca. Pierwszy ordynat kilkadziesiąt lat wcześniej ogrodził 20 tysięcy hektarów lasu, sprowadził tu dziką zwierzynę, a także dzikie koniki tarpany, by jego wielcy i ważni goście mogli oddawać się jednej z największych pasji owych czasów – polowaniu. Na skraju tej puszczy był pałacyk i tu często przebywała Marysieńka ze swoim ulubionym pieskiem, którego później tu pochowała. Kogo to interesuje może jeszcze dziś oglądać jego nagrobek.

Rodzi się miłość

Słynna przyjaźń, a później jeszcze dziwniejsza i niecodzienna miłość Marysieńki i Jana Sobieskiego zaczęła się dość prozaicznie. Jedna z posiadłości Sobieskiego była oddalona tylko o kilka wiorst od Zamościa. Znał on Jana Zamoyskiego, bo razem wojowali, a w czasie pokoju składali sobie sąsiedzkie wizyty. Ona dusiła się życiem na prowincji. Sobieski bywał w Warszawie na dworze, widywał ciekawych ludzi, wojażował, wojował. Maria Kazimiera poprosiła go o listy z wiadomościami ze świata. Jemu to nie bardzo było na rękę, próbował się wymigać o tego nowego obowiązku. Mała rączka “księżnej” (tak ją Jan na początku znajomości nazywał) nie wypuszczała łatwo zdobyczy, nawet wtedy, gdy jej ubliżył proponując w jednym z pierwszych listów tani romans, a później robiąc jej awanturę w jej domu i to w obecności świadka Jana Sapiehy. Przepraszając ją za to, wysłał jej prezent: karła Muszkę. Wizyty i listy stawały się częstsze, cieplejsze. Obydwoje zaczytywali się w romansidłach francuskich, a biblioteka zamojska była przednio w nie zaopatrzona. Pożyczał je, zwracał uwagę ordynatowej na ten czy inny tytuł czy ustęp, książki oddawał, przyjaźń się umacniala. Listy z tego okresu to same ploteczki, nic więcej.

Rozkochani w romansidłach

Paradoksalnie te właśnie książkowe romanse wzbudzały w nich uczucia do siebie. Była to jakaś ich szkoła na życie, a przynajmniej odlot w marzenia od dość prozaicznej rzeczywistości. Te powieści były niesamowicie długachne (niektóre liczą ponad 10 tysięcy stron), okropnie powikłane przygody najczęściej pasterzy i pasterek, gdzie heroina jest niedostępna, pełna honoru kobiecego, a bohater w sposób nobliwy stara się zdobyć jej serce i rękę. Największe wrażenie na przyjaciołach zrobiła powieść Astrea autorstwa Honoré d’Urfé. Z niej wzięli najwięcej pseudonimów i dwuznacznych słów, by trochę ukryć swoje uczucia, bo już ten romans stawał się widocznym, a Jan Zamoyski nie z miłości do żony, ale dla ratowania tzw. honoru mógł go wyzwać na pojedynek, a jak świadectwa historyczne podają, był jednym z największych rębajłów swoich czasów – Sobieski nie miałby z nim większych szans. I tak Marysieńka przyjęła imię Astrei, on Celadona. Później, by jeszcze bardziej skonfundować wścibskich, przyjmowali inne imiona; ona: Esencja, Róża, Jutrzenka on: Proch, Jesień, Salwander. Swoje listy, już te zakamuflowane, miłosne, nazywali konfiturami lub owocami, słowo miłość zastępowali słowem pomarańcza. Powoli wszystkie osoby, o których pisali, chrzcili po swojemu, z tym, że co francuskie to wielkie i wzniosłe nazwy: Ludwik XIV – Orzeł, Kondeusz- Sokół; co polskie to humorystyczne, rubaszne, na przykład nielubiana Gryzelda – Brytwanna lub Basetla, małżonek Marysieńki – Fujara.

“Śluby karmelitańskie” i plany zamieszkania we Francji

Przełomowym dniem w tej przyjaźni był 24 września 1661 r., dzień imienin Sobieskiego, kiedy to przed ołtarzem kościoła karmelitańskiego w Warszawie przyjaciele ślubowali sobie dozgonną miłość i wierność i na pamiątkę tej przysięgi wymienili obrączki (śluby karmelitańskie).

Jan Zamoyski jeszcze żył i nie okazywał żadnej chęci opuszczenia tego świata. Trzeba się było jeszcze bardziej ukrywać. Ton listów się zmienił od tego czasu. Chociaż coraz więcej w nich symboliki, to także coraz więcej w nich ciepła. Czy zakochani byli kochankami za życia Zamoyskiego tego na pewno nie wiemy, ale chyba tak, na co wskazywałoby słowo-symbol “intelligence” w listach z tych okresów, co dla nich znaczyło rozwód. Jan Sobieski zaczął myśleć o spieniężeniu swoich majątków, chciał kupić jakąś posiadłość we Francji, najchętniej w krainie powieściowej Astrei i Celadona w Prowansji. Ceny ofiarowywane za posiadłości Sobieskiego były dość mizerne, a Ludwik XIV nie kwapił się z nadaniem Marysieńce “tabureta” na swoim dworze i tytułu “para” dla Sobieskiego. Ona radziła czekać na lepszą chwilę, on bez dyskusji zgodził się z nią. Komplikacje dwojga serc zakochanych rozwiązał niespodziewanie sam Zamoyski: po nagłej, kilkudniowej chorobie wyniósł się z tego świata 7 kwietnia 1665 r. Choć były plotki o otruciu go przez żonę, to sekcja zwłok wykluczyła to i za powód śmierci podano lues, czyli syfilis. Wcześniej zapomniałem wspomnieć, że Jan Zamoyski wśród innych prezentów dla żony obdarował ją i tym prezentem.

Dwa faktyczne śluby

Królowa Ludwika Maria postanowiła przekonać Sobieskiego do swej polityki protureckiej, co dla szlachcica kresowego to anatema. Nic jednak nie wydaje się być niemożliwym dla tej manipulantki. Zaprosiła kochanków na swój dwór, gdy w Zamościu jeszcze stygło ciało Zamoyskiego, zaaranżowała dla nich słodkie tete-a-tete.

O godz. 11 w nocy “nakryła” kochanków na tzw. uczynku. Udając zbulwersowanie tym faktem zaofiarowała alternatywę: albo natychmiastowe małżeństwo, albo śmierć Jana. W kaplicy królewskiej już czekał ubrany w szaty liturgiczne kapelan. Wybór był oczywisty i już w godzinę później byli małżeństwem. By zamknąć drogę wymknięcia się Sobieskiemu z tej zaistniałej sytuacji Ludwika Maria puściła wieść, że oni są już małżeństwem. Niedobrze zostało przyjęte to wydarzenie przez braci szlachtę i magnatów. Bogusław Radziwiłł w liście do narzeczonej tak to komentuje: “(Sobieski) poszedł z nią bez żadnego bankietu do pościeli. Ceremonia wprawdzie, że krótka i niekosztowna, bardzo mi się podobała, ale proceder wdowy bynajmniej, bo tak zacny człowiek (Zamoyski), który ją z nędzy wziął i panią uczynił godzien był trochę łez i pożałowania…” Królowa przy jednym ogniu upiekła dwie pieczenie. Sobieski zaraz po nocy poślubnej dostał buławę hetmańską z poleceniem zniszczenia Lubomirskiego. Manipulacje dynastyczne królowej doprowadziły do odsunięcia od łask królewskich Jerzego Lubomirskiego, marszałka dworu i hetmana polnego, człowieka lubianego przez wojsko i szlachtę. Miał ten minus, że był polskim magnatem, który legitymował się najprostszą linią pochodzenia od Piastów. Mógłby zostać w przyszłości królem.

Lubomirski zbuntował się przeciwko takiemu traktowaniu i wzniecił wojnę domową. Na czele sił królewskich z polecenia królowej stanął Jan Sobieski. To była bezczelnie zimna kalkulacja, bo ten człowiek był dobroczyńcą Sobieskiego, u niego uczył się sztuki wojowania, raz osobiście uratował Sobieskiemu życie. Wojska królewskie zostały pokonane przez Lubomirskiego pod Mątwami, odnosił także inne mniejsze zwycięstwa, wreszcie po wypaleniu się gniewu Lubomirski zrezygnował z walk, upokorzył się przed królem, zrzekł majętności, wyniósł się na Śląsk tam, gdzie kiedyś gościł i chronił króla uciekiniera w czasie Potopu Szwedzkiego Jana Kazimierza, królową i dwór, a wkrótce umarł w zapomnieniu. W tym czasie Sobieski był jednym z najbardziej znienawidzonych ludzi w Królestwie.

Po jakimś czasie po ślubie prywatnym odbył się szumny ślub publiczny Sobieskiego z Marysieńką, a powaga nuncjusza, przewodniczącego ceremonii, łagodziła trochę zgorszenie, że hetman żenił się po raz drugi i to z tą samą kobietą. Ślub niekiedy kończy romans, ale nie w tym wypadku. Gdy już nie trzeba się było kryć, gdy jawnie mogli się nacieszyć sobą zaczęła się prawdziwa idylla.

Rozkwit miłości

Marysieńka zjawia się w listach Sobieskiego jako prawie zjawa anielska w jego życiu. Do idealizacji dołączają się zmysły obudzone chyba po raz pierwszy w tym osiłku. Owszem, miał wiele miłostek w życiu, jednak dopiero teraz doznał tego co można nazwać wielką miłością. Byli w częstej rozłące, on uganiając się za Lubomirskim po Polsce, potem odbywając dalekie wyprawy na krańce Rzeczpospolitej. Marysieńka już rodziła Zamoyskiemu niedonoszone nieżywe dzieci. To samo działo się i teraz. Musiała wyjechać do Francji, bo w Polsce ciągle usiłowano leczyć syfilis rtęcią zatruwając tym jeszcze bardziej rodzącą i jej potomstwo. We Francji medycyna właśnie w tym czasie zrobiła olbrzymi skok i choć nie znano lekarstwa na tę chorobę, to jakoś umiano ją spowolnić. To oddalenie ostudziło nieco uczucia Marysieńki, zaś rozpaliło do czerwoności uczucia jej męża. Z tego okresu listy Sobieskiego sięgają szczytów: są naprawdę piękne swą szczerością uczuć i pragnień, siłą wyrazu i naturalną prostotą. Dochowywał jej wierności, co w owych czasach było wyjątkiem, a nawet było uznane powszechnie za powód wielu chorób, skarżył się, że skutki uboczne tej wierności dewastują jego zdrowie, że lekarz często puszcza mu krew, która jest czarna jak smoła, ma ciągłe bóle głowy, grozi mu apopleksja, że nawet jego “galant” bez “muszki” obumarł “tak jak i jego pan”. Marysieńka droczyła się z kochankiem, dawała mu nawet carte blanche, ale była to tylko gra miłosna.

Kilka udanych wypraw na “pohańców” zrehabilitowało go w oczach szlachty. Szlachta chciała teraz Polaka na króla. Wybrała półgłówka Michała Wiśniowieckiego nie dla jego osobistych zasług, lecz ze względu na pochodzenie “piastowskie”, a szczególnie dlatego, że jego ojciec słynny i okrutny Jeremi doskonale dawał sobie radę z najeźdźcami i buntownikami. Sobieski zrzekł się buławy, bo nie chciał jej nosić przed “małpą”. Obydwoje z Marysieńką weszli do spisku mającego za cel uśmiercenie króla. Jeden z planów wyreżyserowany przez biskupa krakowskiego nie wypalił. Chodziło o zwabienie króla do Lwowa, niby na naradę wojenną, danie mu spowiednika i natychmiastowe morderstwo po spowiedzi. Króla nie interesowały takie nudy jak narada wojskowa i do Lwowa nie pojechał. Za tego chyba najniedołężniejszego z władców Polski kraj nasz stał się faktycznie lennem Turków, Moskwa szykowała się do zajęcia Litwy, Austrię interesowała Małopolska. Teraz już Sobieski schował urazy i walczył, prawie nie zsiadał z konia, cierpiąc niewypowiedzianie z racji oddalenia od żony. Ona udawała obojętność. Tadeusz BoyŻeleński krótko i elegancko charakteryzuje ten okres w życiu tych dwojga ludzi: “Niedosytom miłości i karesów zawdzięczamy może Chocim. Błogosławmy oziębłość Marysieńki… zamiast jej złorzeczyć.” (Chodzi tu o drugie zwycięstwo pod Chocimiem w dniu 11 listopada 1674 r. – w pierwszym, pół wieku wcześniej, wsławił się hetman Chodkiewicz). Król Michał Korybut zrobił wreszcie coś dobrego dla Polski: odszedł z tego świata.

Sobieski królem, listy bardziej cielesne

Teraz Sobiescy nie przepuszczali okazji: ukoronowaniem ich ambicji było okrzyknięcie przez szlachtę na sejmie “nowego Piasta” Sobieskiego królem w 1974 r. Uroczysta koronacja odbyła się gdy Sobieski znalazł trochę wolnego czasu i mógł zejść z konia w lutym 1976 roku. Nie zapomniano włożyć korony także na głowę Marysieńki.

Listy obojga są teraz znowu piękne, a Sobieskiego dochodzą do szczytów kunsztu. Sobieski ciągle na koniu życzy sobie, by “obrócić się w jakąś kroplę dżdżu albo rosy, a spaść na najśliczniejszą jej busieńkę, abo na którąkolwiek partię najwdzięczniejszego ciała.” Stają się bardziej cielesne, pisane po polsku, choć słownik miłosny odnoszący się do jej ciała jest francuski – niektóre wyrażenia polskie musiał tworzyć sam, bo nasz język był dość ubogi w tego rodzaju słownictwie. Francuzom, wiadomo, dużo więcej było wolno w tej materii więc i język był bogatszy. Choć listy Marysieńki są też ciepłe, to nie może powstrzymać się od przekomarzania z kochankiem. W jednym ze swych listów Sobieski wyrzuca Marysieńce, że musi być w zmowie z Ibrahimem paszą, bo milion razy bardziej poturbowała swego Celadona swym listem, niż wszystkie tureckie i tatarskie potęgi, a ponadto o mało nie spadł z konia, gdy w nim przeczytał: “Adieu, peut-etre pour toujour” (żegnaj, być może na zawsze). Mimo tego przekomarzania byli dobrym kochającym małżeństwem. Jako król Sobieski już nie musiał się osobiście uganiać za wrogiem, odpowiadało mu życie domowe, zaczęły się rodzić żywe dzieci (miała ich czternaścioro, czwórka dożyła dorosłego wieku). Rządy nieoficjalnie zdał w ręce Marysieńki. Ta wreszcie była w pełni w swoim żywiole, przerastając swoją opiekunkę Ludwikę Marię w umiejętnościach manipulacji politycznej.

Nowa manipulantka

Stworzyła ona silną profrancuską partię przy tronie i z tym atutem zwróciła się do Ludwika XIV o akt nadania jej oficjalnemu ojcu margrabiemu d’Arquien tytułu diuka i para Francji. O tym Król Słońce nie chciał nawet słyszeć. Swoją manipulacją tytułami miał od dziesiątek lat spokój w kraju. Tysiące magnatów przywołał do Wersalu i mimo ciasnoty wmówił im, że chwycili Pana Boga za nogi. Ojczulek Marysieńki był prawdziwym trutniem: utracjuszem, pijakiem, golcem, pieniaczem, rozpustnikiem itd., itp.

Boy-Żeleński tak pisze: “Wszystko to tłumaczy, dlaczego Ludwik XIV, ta wcielona etykieta, wolałby sobie zaaplikować lewatywę z tłuczonego szkła, niż narzucić swoim diukom i parom takiego kolegę”. Marysieńka zaciągnęła języka, czy cesarz austriacki nie uhonoruje jej papy na swym dworze. Pojawiła się obietnica że tak, więc z partii profrancuskiej i protureckiej szybko przeszła ze swymi zwolennikami do partii procesarskiej i antytureckiej. Cesarz nie dotrzymał obietnic, więc Marysieńka po prostu kupiła dla taty tytuł kardynała. Papież uważał, że 90-letni starzec nie pofatyguje się do Rzymu i nie będzie szalał jak we Francji, przeliczył się jednak.

Druga co do ważności data w historii Polski po dacie bitwy pod Grunwaldem, data ocalenia przez Sobieskiego Wiednia i Europy, rok 1683, jest nie tylko wielkim zwycięstwem Chrześcijaństwa nad Mahometanizmem, ale także świetną okazją dla Marysieńki do bycia sprawozdawcą prasowym tego wydarzenia. Sobieski z pola bitwy co chwila słał do niej posłańców z najnowszymi wiściami, ona ten materiał przerabiała po swojemu, publikowała i tworzyła legendę bardziej swoich synów, niż głównego bohatera, choć pod Wiedniem był tylko ich najstarszy syn Jakub. Wieści od męża, że tenże syn dzielnie sprawował się na placu boju Marysieńka pchnęła do Gazette de France zmieniając tylko imię na Aleksandra, pierwszego syna z królewskiego łoża. Do Jakuba miała całe życie pretensję, że urodził się nie jako królewski syn, ale tylko jako syn hetmana.

Żywot króla po Wiedniu

Teraz życie Sobieskiego stało się jednym koszmarem. Żona odebrała mu resztę władzy, on zaczął tyć, chorował na kilka chorób, nawet lokaje go lekceważyli. Pac, który raz “naznaczył” Sobieskiego szablą, ten sam co chciał przehandlować Litwę Moskwie, publicznie zadeklarował, że może go “naznaczyć” jeszcze raz. Ktoś go chciał otruć arszenikiem podanym w kawie. Spowiednik jezuita będąc szpiegiem wyciągnął z niego wszelkie tajemnice państwowe, do których król był dopuszczony, i przesłał do cesarza.

Umarł 19 czerwca 1696 r. po kolejnym ataku apopleksji. Królowa uznała, że jego korona jest zbyt cenna, by ją grzebać w grobie razem z mężem, schowała w hełmie zatrzymując dla siebie koronę, co wzbudza ogólne zgorszenie.

Królowa w Rzymie i w Blois

W trzy lata później wybrała za miejsce swej rezydencji Rzym. Pojechała tam z dużym orszakiem sług, swoją córką i swymi dwoma synalkami królewiczami. Zjawił się tam też tatuś i zaczął się prawdziwy cyrk. Synalkowie prowadzili bójki uliczne, a nawet oblężenia pałaców podobnych sobie dandysów w rywalizacji o najprzystojniejsze prostytutki, w czym czynnie uczestniczył dziadek kardynał. Ten ostatni nawet w rozpustnym Rzymie siał zgorszenie, tak że papież poprosił królową, by zakazała ojcu włóczyć się ku uciesze gawiedzi z szablą po pijanemu w kapeluszu kardynalskim po ulicach. Z czasów rzymskich zachowało się około 100 listów Marysieńki, w których swego “pauvre (biednego) nieboszczyka” wspomina tylko raz. Są to instrukcje dla zarządców jej majątków: kogo z jej dłużników Żydów wymienianych po imieniu wsadzać do lochu, z kim pertraktować, by wyciągnąć od nich jak najwięcej grosza. Gdy jednak tego grosza coraz mniej do niej docierało z Polski, przeniosła się do Francji. Tam na odczepne Ludwik XIV podarował jej zameczek w Blois, z dala od swego dworu; o “taburecie” dla niej nie chciał nawet słyszeć.

Marysieńka umarła w rok po śmierci Króla-Słońce w 1716 r. na skutek poddania się płukaniu żołądka jakąś okropną chemią. Odeszła kompletnie przez wszystkich zapomniana. Jej serce pochowane we Francji zaginęło. Ciało pochowane oddzielnie sprowadzono z Francji najpierw do Warszawy, a potem przeniesiono razem ze zwłokami króla na Wawel. Sic transit gloria mundi!