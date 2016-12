Kwitnące pnącze – hoja

Hoja pochodzi z Azji Wschodniej. Naturalnie występuje również w Australii. Jej nazwa to spolszczenie łacińskiej nazwy Hoya. Nasi botanicy polecają używanie dla niej określenia woskownica. To kalka językowa z angielskiego, gdzie na hoję mówi się również wax plant, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza woskową roślinę. Rodzaj hoja należy do rodziny trójeściowatych. Na całym świecie rośnie ponad dwieście gatunków tych roślin. Tylko dwie z nich zaadaptowano do uprawy w warunkach domowych.

Najbardziej znana jest hoja różowa (łac. Hoya carnosa) – to pnącze o kilkumetrowych, z czasem drewniejących pędach. Sprawnie owijają się one, rosnąc wokół każdej wstawionej do doniczki podpory. Stosunkowo efektowne są lśniące i mięsiste, lekko wydłużone liście tej rośliny.

Największą ozdobą są jednak białe, wyglądające jak odlane z wosku kwiaty – stąd zresztą wzięła się nazwa tej rośliny – woskownica. Pojedyńcze kwiaty, które pojawiają się na pędach od wczesnego lata aż do późnej jesieni, zebrane są w sięgające kilku centymetrów średnicy baldachowate kwiatostany. Każdy pojedyńczy kwiat ma w środku jasnoczerwony przykoronek. Sprawia to, że cały kwiatostan z pewnej odległości wydaje się być lekko zaróżowiony. Warto zauważyć, że baldachów hoji nie należy usuwać po przekwitnięciu kwiatów, co roku bowiem nowe kwiaty wyrastają z tych samych krótkopędnych kwiatostanów. Pojedyńcze kwiaty hoi są drobne, a zarazem bardzo twarde. Stąd niektóre panie zakładają je do dodania sobie urody jako jednodniowe, bardzo oryginalne kolczyki.

Hoja to roślina potrzebująca słońca, a równocześnie lubiąca stosunkowo wysoką wilgotność powietrza. Dobrze rośnie ona zatem w oknie skierowanym na południe. Minimalna nocna temperatura, którą przetrwać może ta roślina to 10 st. C. Latem, gdy hoja intensywnie rośnie należy podlewać ją regularnie, tak aby bryła korzeniowa była zawsze wilgotna. Zimą natomiast, kiedy roślina znajduje się w stanie spoczynku, podlewanie ograniczamy do minimum, czyli raz na 2-3 tygodnie. Zimą poleca się też zraszać liście rośliny co kilka dni wodą. Okres spoczynku korzystnie wpływa na intensywność kwitnienia w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Hoja źle znosi przesadzanie i dlatego czynność tę wykonujemy co kilka lat, jedynie wtedy gdy zauważymy, że zbyt mocno skłębione korzenie spowalniają wzrost całej rośliny. Od wiosny do jesieni hoję należy nawozić przynajmniej raz w miesiącu nawozem o kładzie NPK: 15-30-15. Zwiększona ilość fosforu w jego zawartości stymuluje bowiem kwitnienie rośliny.

Inny znacznie mniej znany gatunek hoi to nadająca się również do uprawy w domu hoja piękna (łac. Hoya bella). Jej angielska nazwa to miniature wax plant, która to wyjaśnia już bardzo dużo na temat rozmiarów tej rośliny. Ta hoja najciekawiej prezentuje się jako zwisające pnącze w niedużych wiszących naczyniach. Wtedy bowiem najokazalej prezentują się jej białe również z czerwonym przykoronkiem kwiaty.

Na zakończenie warto jeszcze tylko dodać, że kwiaty hoi bardzo przyjemnie pachną. To jest chyba największym atutem w uprawie tego interesującego pnącza.