Kawę uprawiać można w domu!

Kawa to jedna z najbardziej interesujących roślin, którą uprawiać można w domu. Każdy przyzna przecież, że jest ona chyba najciekawszą “do rozmowy” spośród wszystkich doniczkowych kwiatów. Nawet najzimniejsze lody pomiędzy gospodarzem a gośćmi przełamać bowiem powinna bezboleśnie krótka pogawędka przy kawie. Poleca się przy okazji podanie przybyszom po filiżance tego smacznego napoju. Większość kanadyjskich sklepów ogrodniczych, jak i kwiaciarni oferuje dosłownie za centy kilkucentymetrowe młode sadzonki kawy (ang. coffee plant). Przez wiele lat uprawiać je można w domu. Z czasem wyrosną z nich dorodne, sięgające nawet jednego metra krzewy.

Zanim jednak zaczniemy omawiać zasady uprawy kawy w domu, warto podać kilka ogólnych informacji – to przecież jedna z ważniejszych roślin świata. Wartość obrotu handlowego jej nasionami zajmuje obecnie ponad 1% wszystkich transakcji światowego handlu. W międzynarodowym obrocie produktami rolniczymi kawę wyprzedzają jedynie zboża oraz bawełna. Przytłaczającą większość nasion tej rośliny używa się do sporządzania znanego każdemu napoju, kawy. Cenione są również jej kwiaty, których używa się do produkcji perfum. Skorupki nasion pozostałe po ich obłupaniu przerabiane są natomiast na paszę dla zwierząt. Przeciwnicy picia kawy argumentują, że zawiera stymulujący, ale i szkodliwy dla naszego zdrowia składnik, kofeinę. Chemicy rozwiązali jednak ten problem, dostarczając na rynek kawę bezkofeinową.

Pochodząca z Etiopii kawa arabska (łac. Coffea arabica) to najważniejszy gatunek kawy, z którego uzyskuje się kawowe ziarno. Ten sam gatunek nadaje się również do uprawy w domu jako roślina ozdobna. Etiopscy pasterze już przed dwoma tysiącami lat zauważyli, że ich kozy po zjedzeniu kawowych owoców stają się żywsze i weselsze. Sami więc zaczęli używać ich jako swoistego rodzaju stymulatora dobrego humoru. W szóstym wieku naszej ery kawę z Etiopii do Turcji przewieźli Arabowie. Początkowo nasiona mielono i mieszano z tłuszczem, podając je tylko chorym jako lekarstwo na rozpogodzenie. Dopiero w trzynastym wieku opracowano technikę przypalania ziarna i sporządzania z niego smacznego napoju. Turcy zazdrośnie strzegli jednak dostarczającej cennego ziarna rośliny. Chociaż kawa jako napój znana była w Wenecji już od 1554 roku, dopiero w 1690 roku sprytni Holendrzy wywieźli cichaczem z Turcji kilka sadzonek kawy. Oni też jako pierwsi rozpoczęli jej uprawę na wyspie Jawa. Z kolei Francuz Gabriel Mathieu de Cleu w 1723 roku przywiózł pierwsze sadzonki kawy na Martynikę. Stąd przedostała się ona do Brazylii, gdzie dzisiaj jest największy obszar upraw.

Chociaż roślinę literatura opisuje często jako drzewko kawowe, tak naprawdę mamy do czynienia jedynie z wysokim krzewem. Najwyżej osiągnąć on może około 4 metrów wysokości. Ciemnozielone liście kawy mocno błyszczą. Dają przy tym ciekawe odbicie światła, ponieważ są lekko pokarbowane wzdłuż nerwów. Ich długość nie przekracza piętnastu centymetrów. Rosną na pędzie zawsze po dwa naprzeciw siebie. Kiedy roślina po około pięciu latach osiągnie wysokość jednego metra, u nasady liści pojawiają się białe, pachnące kwiaty. Niestety, swoją świeżość zachowują one tylko przez kilka dni. Po ich opadnięciu zawiązują się ciemnozielone owoce, które potem czerwienieją. Czas pełnego dojrzewania owocu sięga kilku miesięcy. Stąd często zdarza się, że roślina kawy równocześnie kwitnie, mając już dojrzałe owoce. Zbiera się je ręcznie. Przeciętny plon sięga 0,5 kg z krzewu.

Kawa lubi ziemię żyzną, czyli bogatą w humus. Powinno utrzymywać się ją w stanie wilgotności. Nie jest ona w stanie bowiem przeżyć nawet krótkiego okresu suszy. Dlatego właśnie w uprawie domowej pamiętać należy bardzo o regularnym podlewaniu. Najlepiej, gdy woda jest miękka i ma pH w granicach 4,5. Warto ustawić kawę w oknie, gdzie będzie miała dużo światła, ale nie powinny padać na nią bezpośrednio promienie słoneczne. Rośliny nie należy wynosić latem na świeże powietrze, bo nie lubi silnego słońca i upału. Co roku przesadzamy ją do nieco większej doniczki wiosną.

Pojawienia się kwiatów oczekiwać można dopiero po kilku latach u starszych egzemplarzy. A potem po kilku miesiącach z czerwonych owoców wyłuskać można białe nasiona. Wystarczy przypalić je w piekarniku i zapewniam, że będziecie cieszyć się własną kawą!