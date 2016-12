Już obowiązuje eTA – co to znaczy?

W jaki sposób kontrolowane jest kto wpuszczany jest do Kanady? Przede wszystkim wiadomo, jeśli jest się obywatelem kraju z ruchu bezwizowego, tak jak Polska, pierwsza selekcja następuje przy staraniu się o nowowprowadzoną eTA, czyli elektroniczny dokument autoryzujący do podróży do Kanady.

Na tym etapie odmowy otrzymują osoby, które z powodów takich jak np. uprzednia deportacja z Kanady czy przeszłość kryminalna, nie kwalifikują się na otrzymanie eTA (mogą się kwalifikować w inny sposób, ale nie nie jest to tematem, który dzisiaj poruszam).

Po otrzymaniu eTA można wsiąść do samolotu lecącego do Kanady i w Kanadzie wprawdzie wylądować, ale to dopiero na granicy podejmowana jest właściwa decyzja: wpuścić (czy nie), na ile czasu, i na jakich zasadach. Jeżeli okaże się, że urzędnik na granicy podejmie decyzję niewpuszczenia z ważnych powodów, wtedy obowiązkiem linii lotniczej, na pokładzie której przyleciał do Kanady pasażer, ma obowiązek zabrania go z powrotem.

Ale nie dzieje się tak automatycznie. Przede wszystkim pasażer musi najpierw… wyrazić zgodę na zaniechanie chęci wjazdu do Kanady. Jeśli taką podejmuje decyzję, podpisuje odpowiednią dokumentację, i wtedy, jeśli samolot jeszcze nie wyleciał, i jeśli ma miejsce – następuje wylot po nieudanej próbie przyjazdu do Kanady.

Jeżeli zaś samolot nie ma miejsca na przyjęcie pasażera? To jest gorzej, ponieważ wtedy Kanada musi zatrzymać przyjezdnego aż do momenu wylotu, który może nastąpić następnego dnia, lub w ciągu następnych kilku dni.

Z czym wiąże się taki “zatrzymanie”? Otóż, niestety, z przewiezieniem do aresztu imigracyjnego, gdzie osoba jest zatrzymana wraz z innymi aresztowanymi, którzy są tam, ponieważ popełnili przewinienie przeciwko prawu imigracyjnemu Kanady. Nie jest to przyjemne przeżycie – wiadomo, o wiele lepiej byłoby w takiej sytuacji po prostu wyjechać z Kanady natychmiast, tym samym samolotem, tego samego dnia. Natomiast są osoby, które nie zgadzają się z decyzją niewpuszczenia do Kanady. Ponieważ zgoda na wyjazd jest dobrowolna, znaczy to, że jeśli osoba nie zgodzi się, to… no właśnie: co wtedy? Otóż wtedy nastepuje aresztowanie i przewiezienie do aresztu imigracyjnego.

W ciągu 24-48 godzin nastąpi rozprawa, na której sędzia podejmie decyzję czy i na jakich zasadach zwolnić z aresztu, aby dalsza procedura mogła się odbywać z wolnej ręki. Co jest tą “dalszą procedurą”? Otóż właśnie próba udowodnienia, że przyjechało się do Kanady w dobrej wierze. Proces ten odbywa się w trybunale imigracyjnym, ale w dzisiejszych czasach jest ogromna kolejka, i można otrzymać termin rozprawy za, np. kilka czy nawet kilkanaście miesięcy. W takich sytuacjach najlepiej jest, oczywiście, być uprzednio zwolnionym z aresztu (jak pisałam powyżej). Co więc zrobić? Wycofać dobrowolnie chęć wjazdu do Kanady i wrócić tym samym lub następnym samolotem? Czy próbować walczyć o wyczyszczenie swojego dobrego imienia? Oczywiście każda sytuacja jest inna, i zależy od indywidualnych okoliczności. Radziłabym skontaktować się w celu umówienia się na konsultację, aby w ten sposób, po dokładnej analizie, móc uzyskać profesjonalną ocenę sytuacji i na tej podstawie podjąć najlepszą decyzję.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.