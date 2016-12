Jubileusz 60-lecia Fundacji im. A Mickiewicza w Toronto

Jubileusze 60-lecia Fundacji im. A Mickiewicza, Miami, Fort Lauderdale, Oshawa

Mimo stałego bólu i trudności w poruszaniu się nie mogłam zawieść zaprzyjaźnionej od lat z Salonem Fundacji im. A Mickiewicza w Kanadzie.

Dnia 20 października w siedzibie Stowarzyszenia Kombatantów Polskich przy ul. Beverly odbyła się piękna uroczystość 60- lecia tej jakże zasłużonej Fundacji. Cieszę się, że mogłam w imieniu Salonu wziąć udział w części artystycznej tej uroczystości, recytując Sonety Krymskie i “Na Alpach w Splugen” – poezję patrona fundacji przepojoną tęsknotą za utraconą ojczyzną i utraconą miłością. Jerzy Boski, wybitny pianista od lat współpracujący z salonem, oprawił poezję A. Mickiewicza muzyką Chopina, a nad dźwiękiem i scenografią czuwał Marek Szczerba. Fundacja im. A Mickiewicza, w której znajduje się akredytowany fundusz Stanisławy i Włodzimierza Tylkowskich, w miarę swoich możliwości od 25. lat wspiera nasze artystyczne działania.

Miami

Dobry wieczór Monsieur Chopin

Z Vancouver do Toronto powróciłyśmy siódmego listopada i po jednym dniu względnego wypoczynku znowu znalazłyśmy się na lotnisku Pearson w Toronto by polecieć do Miami. Ból towarzyszący mi do znudzenia i pokonywanie długich odległości na lotnisku stały się dla mnie kłopotliwe, więc pozwalałam się wozić. Zaczyna mi się to nawet podobać, chociaż ta nowa dla mnie sytuacja początkowo mnie krępowała. Obecnie widzę w tym wielkie zalety, między innymi szybszą odprawę całego zespołu. Kto wie, może w przyszłości, kiedy szczęśliwie wyzdrowieję, na lotniskach będę korzystała z fotelika?

Do Miami doleciałyśmy po 11- tej w nocy, 9 listopada. Następnego dnia przed południem byłyśmy zaproszone przez profesora Philipa Churcha z International University of Florida na spotkanie ze studentami wydziału aktorskiego. Agata opowiadała o tradycji nauczania w Krakowskiej Wyższej Szkole Teatralnej, a także o specyfice naszego emigracyjnego teatru w Toronto.

Podczas dyskusji ze studentami zauważyłyśmy, że dla młodych, związanych z teatrem Amerykanów, polska tradycja teatralna kojarzy się im z osobą Jerzego Grotowskiego, wybitnego, już nieżyjącego reżysera-scenarzysty i niezwykle oryginalnego inscenizatora. Jakże zdumieni byli zebrani studenci przeglądając anglojęzyczną Historię Teatru Polskiego autorstwa Kazimierza Brauna, gdy na dwóch sąsiadujących stronach tejże książki znaleźli zdjęcie Jerzego Grotowskiego oraz moje i Agaty ze sztuki Tamara L. Tego samego dnia, po południu, pojechałyśmy do uniwersyteckiego teatru, gdzie wieczorem miało się odbyć nasze przedstawienie, oczywiście też z tłumaczeniami na język angielski. Jest to piękny, profesjonalny teatr, lecz niestety próba była nieprawdopodobnie nerwowa. Techniczne niespodzianki, z którymi walczyliśmy przez kilka godzin aż do rozpoczęcia spektaklu, stanowiły niesłychane utrudnienie. Na szczęście znalazłyśmy niezwykłą pomoc w naszym niezawodnym współpracowniku, Marku Szczerbie, który wraz z zespołem technicznym teatru pokonał wszystkie trudności.

W teatrze, po spektaklu, przy lampce wina odbyło się spotkanie z publicznością zarówno polską, jak i amerykańską. Organizatorem całego teatralnego wydarzenia był American Polish Institute of Culture w Miami prowadzony od lat z wielkim oddaniem przez honorowego Konsula RP w Miami, panią prezes Blankę Rosenstiel. Sprawy organizacyjne Instytutu prowadzi z wielkim oddaniem pani dyrektor Beata Paszyc. Żegnając się z organizatorami otrzymałyśmy zaproszenie, aby w roku 2017 wystąpić ze sztuką o wielkiej polskiej malarce-emigrantce, Tamarze Łempickiej.

Fort Lauderdale

Dobry wieczór Monsieur Chopin

Miami i Fort Lauderdale to sąsiadujące ze sobą miasta na atlantyckim wybrzeżu Florydy. Miami, podobnie jak wiele miast amerykańskich jest pełne kontrastów – od biedy i bolesnego zaniedbania do najwspanialszych dzielnic pełnych śladów Art Deco, bogactwa, przepychu, urody i kwiatów. Z Miami, po godzinie jazdy samochodem byliśmy w Fort Lauderdale. Jest to miasto kurort, piękne, dobrze nam już znane z artystycznych wojaży, lecz dla nas przede wszystkim tworzą go bliscy, przyjaźni nam ludzie oraz, co jest niezwykle ważne – miłośnicy teatru.

Do Fort Lauderdale przyjechaliśmy 12 listopada, na zaproszenie Amerykańsko-Polskiego Klubu Polonez, którego obecnym prezesem jest Włodzimierz A. Trawiński.

Występując wielokrotnie w wielu miastach na świecie, zarówno w teatrach jak i Domach Polskich mamy skalę porównawczą i z przyjemnością konstatuję, że Klub Polonez jest jedną z piękniejszych siedzib polskich instytucji na Florydzie. Zarówno uroda sali widowiskowej, jak scena oraz światła i dźwięk pozwalają zrealizować w pełni profesjonalne przedstawienie. Praca wielkiego społecznika klubu – pana Jerzego Życzyńskiego oraz współpracownika Salonu Marka Szczerby była gwarantem świetnej realizacji spektaklu. Organizacją wydarzenia, jakim była prezentacja sztuki Dobry wieczór Monsieur Chopin, zajmowała się Ewa Domingues. Podobnie jak w Vancouver nasze przedstawienie było organizowane z okazji Święta Niepodległości. Słowo wstępne, niezwykle wnikliwie kreślące historyczny aspekt odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowała i ciekawie przedstawiła pani Ewa Domingues.

Zazwyczaj nasz czas na gościnnych występach wypełniony jest próbami, spektaklami i spotkaniami z publicznością oraz długimi rozmowami o polskich losach. Te spotkania prowokują do bardzo szczerej rozmowy łamiącej bariery scena-widownia. Dach nad głową tradycyjnie już użycza nam zaprzyjaźniona z salonem pani Halina Malińska. Poznałyśmy się przed laty, gdy z Michigan przyjechała na nasze przedstawienie do Toronto. Od tej chwili stała się ambasadorem Salonu. To dzięki niej już kilkakrotnie grałyśmy w Sterling Heights dla młodzieży z polskiej szkoły prowadzonej przez panią dyrektor Jolantę Gmurowską. Pani Halina pierwsza opowiedziała o naszym teatrze zarządowi klubu Polonez w Fort Lauderdale. Warto też przypomnieć, że pani Halina wraz z amerykańskimi przyjaciółmi przyjeżdża na coroczne letnie Serenady Salonu, a ostatnio, 25 września, przybyła na Jubileusz Teatru do Old Mill.

Oshawa 19 listopada

Dobry wieczór Monsieur Chopin

Maraton tegorocznych występów dobiega końca. Z Fort Lauderdale wróciłyśmy 11 listopada, a 19 rano wyruszyłyśmy tym razem tylko samochodem do Oshawy. Krystyna Świrska, wieloletni członek Zarządu Salonu wraz z mężem Markiem Świrskim, wolontariuszem naszego teatru, podjęli się organizacji przedstawienia Dobry wieczór Monsieur Chopin. W przyjaznym Domu Polskim odbył się spektakl poprzedzony jak zwykle wielogodzinną próbą techniczną. Radością dla nas było spotkanie ze starymi przyjaciółmi teatru, Ewą i Markiem Kasperskimi, jak też niezwykle wrażliwymi na polskie słowo Ryszardą i Andrzejem Łapińskimi. Po przedstawieniu Krystyna Świrska otrzymała zaszczytny dyplom z podziękowaniami za długoletnią pracę społeczną dla Salonu. Mimo wielkiego wysiłku organizatorów zabrakło na widowni młodzieży. Bardzo to bolesne, a zarazem świadczące o zdecydowanie mniejszym zainteresowaniu polską kulturą szkoły i młodzieży oshawskiej. Pamiętam jak przez wiele lat szkoła z Oshawy wynajmowała autobus i młodzież przyjeżdżała na wszystkie spektakle Salonu do Burnhamthorpe Library Theatre w Mississaudze.

Życzę z całego serca nauczycielom i młodzieży, aby udało się im powrócić do najlepszych oshawskich tradycji kulturalnych.

Maria Nowotarska