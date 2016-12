Dzieci i prezenty

Polska tradycja obdarowywania podczas Wigilii jest jedną z tych, która czyni ten wieczór najpiękniejszym z całego roku. Obecność dzieci dodatkowo wprowadza dorosłych w jeszcze bardziej świąteczny nastrój, szczególnie, gdy obserwują radość swoich pociech z otrzymywanych prezentów.

Pamiętam wszystkie Wigilie ze swojego dzieciństwa, zapach pasty do podłóg zmieszany ze smakowitymi woniami potraw wigilijnych, ubieranie choinki, wyglądanie pierwszej Gwiazdy, która wg. tradycji poznańskiej zwiastowała przybycie Gwiazdora z workiem prezentów. Jedynie w Wigilię otrzymywało się je w tak dużej ilości, co nie oznaczało ich całej masy, najwyżej kilka. Nie będąc rozpieszczani podarunkami czekaliśmy cały rok na Gwiazdkę – tak my, dzieci nazywaliśmy Święta. Gdy wreszcie po zjedzeniu postnych potraw (jedynie kluski z makiem nam smakowały i oczywiście słodkości) nastawała chwila rozpakowywania skromnie zawiniętych paczek, ogarniała nas wielka, niewysłowiona radość, wyrażana okrzykami, podskokami, rzucaniem się rodzicom na szyję.

Przyszedł czas, kiedy ja stałam się mamą dwóch córek. Wraz z mężem postanowiliśmy podtrzymywać tradycję dawania prezentów tylko dwa razy do roku – na Boże Narodzenie i urodziny, chociaż czasy były o wiele łatwiejsze niż te, w których nam przyszło spędzać dzieciństwo. W Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy można było wyjeżdżać na zachód, Peweksy kusiły kolorowymi towarami, a prywatna inicjatywa dostała “zielone światło”, zamożność obywateli znacznie wzrosła i powstał trend “wszystko dla dziecka”.

Zauważyliśmy jak obsypywane zabawkami dzieci naszych znajomych wyzbyły się tej pięknej dziecięcej cechy – radości z otrzymywanych podarunków. Kolejną zabawkę przyjmowały bez emocji, zapominając odwzajemnić się darczyńcy uśmiechem, a nawet słowem “dziękuję”. Podobnie jest dzisiaj w tzw. cywilizowanej części naszego świata. Dzieci toną w zabawkach i podarunki pod choinką nie stanowią już tak wielkiej atrakcji.

Może powinniśmy wrócić do tradycji prezentów dwa razy do roku? Obdarowujemy dzieci, a czy uczymy je tego samego? Pracowałam kiedyś z muzykiem, niezwykle wrażliwym i dobrym człowiekiem. Opowiedział mi swoją historię związaną z Bożym Narodzeniem. Jako siedmioletni chłopiec poprosił rodziców, żeby zamiast kupowania dla niego prezentów na święta przeznaczyli pieniądze dla biednych dzieci. Ta decyzja była dla niego wielkim źródłem radości i jakie było jego rozczarowanie, kiedy pod choinką znalazł podarunki. Zamiast szczęścia był płacz i pretensja do rodziców, która trwała kilka lat.

W mojej ostatniej książce-albumie “Teatr bez granic”, w rozdziale poświęconym spektaklowi o Norwidzie, jest zawarte wspomnienie Kazimierza Brauna opisujące jego pierwsze spotkanie z poezją Norwida, które było związane z przygotowywaniem prezentów na mamy imieniny. Na taką okazję dzieci uczyły się wierszy, aby potem recytować je przed rodziną i gośćmi. To opowiadanie zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Cóż to za wspaniały pomysł! Nie dość, że nasze pociechy od najmłodszych lat mogą być uwrażliwione na piękno poezji, to jeszcze staje się ona podarunkiem dla najbliższych. Dzieci uczą się też, że najpiękniejsze prezenty są te, w które wkłada się swoją pracę i serce.