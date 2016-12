Czas na respekt

Z cyklu: Zapiski na gorąco

13 grudnia tego roku… Aż trudno uwierzyć, że od owego potwornego niedzielnego poranka, kiedy zamilkły telefony, a na ekranach telewizorów ukazał się zapowiadający atak na wolność kraju generał, minęło już 35 lat. Tamte chwile były pełne grozy – wydawało się, że nie ma już nadziei na zerwanie tych pęt. Ale jedno było nie do zaprzeczenia – byliśmy razem. Wiadomo było kto jest wrogiem. Rzeczywistość była podzielona w sposób jasny na dwie kategorie.

Nigdy chyba (no, może poza sierpniem 1980) Polacy nie byli tak bardzo razem jak wtedy, w stanie wojennym. Nigdy nie zapomnę tylu chwil, kiedy okazywali sobie serce i manifestowali poczucie wspólnoty.

Minęło 35 lat, ponad pokolenie. I znowu 13 grudnia nie udało się oddać hołdu ofiarom tego gwałtu RAZEM, tak jak od lat nie udaje się razem czcić ważnych dla Polski rocznic.

Przez Warszawę i ponad 100 innych miast w Polsce i na świecie przetoczyła się wielka fala protestów, domagających się poszanowania demokracji, niezawłaszczania instytucji i historii. Nie wszyscy popierają te marsze i wiece, ale jedno jest pewne – mają się one prawo odbywać, bo o to wtedy walczyli ci, których zamykano, męczono, a niektórych pozbawiono życia. Walczyli o to, aby można było się nie zgadzać, aby różnice zdań i poglądów były respektowane. Przez poprzednie osiem lat opozycja w Polsce korzystała z tego przywileju, demonstrując swoje niezadowolenie i protesty przeciwko rządowi. Po Smoleńsku pod Pałacem Prezydenckim padały najcięższe oskarżenia i najbardziej obraźliwe słowa. Teraz obecna opozycja też powinna mieć prawo przynajmniej do demonstrowania swego niezadowolenia z postanowień rządu.

W sensie organizacyjnym ma to prawo jeszcze, chociaż uchwalona późną nocą (jak zawsze) ustawa o zgromadzeniach może to prawozasadniczo ograniczyć.

Najbardziej jednak przerażające było to, co słyszało się od tłumu kontrmanisfestantów, stojących na ulicach wzdłuż tracy pochodu KOD-u. Hasła mrożące krew w żyłach: “Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!”, “Byłeś w ZOMO, jesteś w KODzie, zawsze będziesz siedział w smrodzie!”, “Cała Polska z was się śmieje, komuniści i złodzieje!”, “Polscy zdrajcy!”, “Pachołki Moskwy!” Jak to przy skandowaniu haseł – ktoś je poddawał, a tłum podchwytywał i skandował chórem. Ktoś był liderem tego teatru nienawiści.

Na szczęcie, demonstranci KOD-u, ta “maleńka garstka” składająca się z wielu tysięcy, szła spokojnie, śpiewając piosenki. Nie dali się sprowokować inwektywami, dzięki Bogu. Gdyby doszło do otwartego konfliktu, polałaby się krew. Byłby to początek końca.

Jad sączy się od dawna i przybiera na sile. Popatrzmy na te hasła – wszyscy, którzy myślą inaczej, są zdrajcami, ubekami, komuchami, hołotą. Czy tego nauczyli się Polacy przez ponad ćwierćwiecze wolności i 35 lat od kiedy byli gwałtem zmuszani do jednogłosu? Wtedy się nie poddali i stan wojenny nie zdołał zdławić oporu. Potem nadeszła wolność, udało się zrealizować marzenia o zrzuceniu jarzma komuny. I co? Już nie pamiętają o co szła ta walka?

Rozpętana nienawiść Polaków do Polaków to żywioł, który staje się coraz trudniejszy do opanowania. To politycy są tymi, którzy powinni uspokoić naród i pokazać swoim własnym przykładem, że czas na rozejm. Nie na zapomnienie o różnicach poglądów, ale na traktowanie tych różnic z szacunkiem. Tymczasem zamiast uspokajania, postępuje nakręcanie spirali nienawiści, podkręcanie nastrojów, bo służy to ich interesom. Jeśli nie opamiętają się ci, którzy mają wpływ na swój elektorat, dla dobra Polski, może dojść do tragedii. I wtedy 35 lat zostanie zmarnowanych bezpowrotnie.

(Tekst pisany przed piątkowymi wydarzeniami w Polsce)