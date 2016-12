Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 20 grudnia

Imieniny obchodzą: Bogumiła, Dominik, Teofil oraz Zefiryn.

191 lat temu w Poznaniu zmarł Tymoteusz Górzeński, arcybiskup metropolia gnieźnieński i poznański, prymas Polski od 1821 r.

94 lata temu Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego.

93 lata temu w Warszawie urodził się Wiesław Chrzanowski, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego, prawnik; w latach 1989-1994 przewodniczący Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego, minister sprawiedliwości (1991), marszałek Sejmu (1991-1993), senator (1997-2001) (zmarł 29 kwietnia 2012 roku).

78 lat temu uruchomiono kolej linowo-terenową na Gubałówkę.

53 lata temu we Frankfurcie nad Menem rozpoczął się tzw. drugi proces oświęcimski, w którym na ławie oskarżonych zasiedli członkowie załogi KL Auschwitz, wśród nich sadystyczny zastępca szefa obozowego Gestapo Wilhelm Boger i jeden z najokrutniejszych esesmanów Oswald Kaduk; proces zakończył się w sierpniu 1965 r., sąd wymierzył m.in. sześć wyroków dożywotniego więzienia.

45 lat temu powstała organizacja Lekarze bez Granic, którą założyli francuscy medycy w reakcji na wojnę i głód w Biafrze nad Zatoką Gwinejską w Afryce, a także niszczycielski cyklon Bhola, który na terenie dzisiejszego Bangladeszu spowodował śmierć setek tysięcy osób; siedzibą organizacji jest Genewa.

34 lata temu w Genewie zmarł Artur Rubinstein, polski pianista pochodzenia żydowskiego, urodzony w Łodzi; zaliczany do najwybitniejszych muzyków XX wieku, ceniony m.in. za interpretacje muzyki Fryderyka Chopina.

W Polsce

Dzisiaj rząd zajmie się projektem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem” na lata 2017–2021.

Powstanie programu “Za życiem” premier zapowiedziała na początku października, kiedy Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy zakazujący całkowicie przerywania ciąży i wprowadzający kary dla kobiet, które poddały się aborcji. Program ma wspierać rodziny w trudnej sytuacji, m.in. wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami.

Na początku listopada uchwalono ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”, która – jak wielokrotnie podkreślano – jest pierwszym krokiem w kierunku przygotowania kompleksowego programu. W ustawie tej zapisano m.in., że do końca roku Rada Ministrów przyjmie program “Za życiem”, opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

Rada Ministrów ma zająć się też projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który m.in. łagodzi dotychczas obowiązujące rygorystyczne zasady uwzględniania organizacji pożytku publicznego (OPP) w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku, doprecyzowuje również zasady składania sprawozdań; dotyczy także Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, którym we wtorek zajmie się rząd, jest powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej. Agencja ma połączyć funkcje Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz biura i tym samym doprowadzić do zlikwidowania istniejącego dualizmu prawnego.

We wtorek Senat będzie kontynuował rozpoczęte w ubiegłym tygodniu posiedzenie. Zajmie się projektami uchwał: w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej.

Porządek obrad Senatu może zostać uzupełniony m.in. o uchwaloną podczas piątkowego posiedzenia Sejmu tzw. ustawę dezubekizacyjną, obniżającą emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL.

Ustawy na razie nie ma w porządku obrad, ale w poniedziałek po południu miały and nią pracować połączone senackie komisje Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przed posiedzeniem przewodniczący komisji rodziny Jarosław Duda (PO) powiedział jednak, że uważa piątkowe posiedzenie Sejmu, na którym uchwalono ustawę, za nielegalne i odwołał posiedzenie komisji. Senatorzy PO opuścili posiedzenie, a w ostateczności zebrała się tylko komisja praw człowieka, która pozytywnie zaopiniowała ustawę.

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbędzie się dziś posiedzenie ws. zażalenia prokuratury na niestosowanie aresztu dla Józefa Piniora, jego asystenta Jarosława Wardęgi i biznesmena Krystiana S.

B. senatora i dziesięć innych osób CBA zatrzymało 29 listopada. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym. 1 grudnia Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto nie uwzględnił wniosków prokuratury ws. aresztów dla trzech podejrzanych. Nie zastosował też wobec nich żadnych innych środków zapobiegawczych. W ocenie Sądu Rejonowego brak było przesłanek do stosowania tymczasowego aresztowania. Pinior po wyjściu z sali sądowej zapewniał o swej niewinności.

W zażaleniu do Sądu Okręgowego prokuratura zarzuciła SR błędy w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia o odmowie aresztu wobec podejrzanych. W ocenie prokuratury, sąd bezpodstawnie przyjął, że Pinior mógł nie być świadomy udziału w korupcyjnym procederze, mimo że materiał dowodowy wskazuje, iż podejrzany sam inicjował niektóre działania o przestępczym charakterze, a stan jego świadomości jest wyłącznie niczym niepopartym domniemaniem, ponieważ odmówił złożenia wyjaśnień.

Prokuratura przekazała, że w uzasadnieniu zażalenia przytoczyła bardzo obszerny materiał dowodowy, który nie pozostawia żadnych wątpliwości co do zasadności postawienia podejrzanym zarzutów korupcyjnych. Wskazała również w zażaleniu, że sąd pierwszej instancji w żaden sposób nie uzasadnił, na jakiej podstawie wykluczył możliwość matactwa ze strony podejrzanych. Zdaniem śledczych, przebywanie podejrzanych na wolności w sytuacji, gdy poznali treść i wagę stawianych im zarzutów, może prowadzić do podjęcia przez nich działań zakłócających bieg śledztwa.

Józef Pinior jest podejrzany o przyjęcie wiosną zeszłego roku 40 tys. zł za załatwienie w instytucjach państwowych i samorządowych korzystnego rozstrzygnięcia spraw biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku. Śledczy zarzucają mu także przyjęcie 6 tys. zł za podjęcie się załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin oraz powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych.

Przed sądem okręgowym w Elblągu zapadnie dziś wyrok w procesie apelacyjnym byłego prezydenta Olsztyna Czesława Małkowskiego, odpowiadającego za gwałt i molestowanie.

We wrześniu 2015 r. – po trwającym 4 lata procesie – Sąd Rejonowy w Ostródzie nieprawomocnie skazał Małkowskiego na karę 5 lat pozbawienia wolności bez zawieszenia i zakazał mu zajmowania przez 6 lat kierowniczych stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego.

Były prezydent został wówczas uznany za winnego zgwałcenia urzędniczki, która była w ostatnich tygodniach ciąży, oraz usiłowania gwałtu, przy czym – w ocenie sądu – czynu tego miał się dopuścić, wykorzystując relację zależności. Z powodu przedawnienia umorzone zostały natomiast zarzuty dotyczące molestowania.

Pokrzywdzonymi w sprawie są dwie kobiety.

Od wyroku sądu pierwszej instancji odwołały się obie strony. Prokuratura złożyła apelację, bo uznała że wyrok w I instancji jest za niski. Chce dla oskarżonego 8 lat więzienia i 10-letniego zakazu sprawowania funkcji publicznych oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej.

Obrona zaskarżyła wyrok w całości – zarówno w części skazującej b. prezydenta, jak i dotyczącej umorzenia z uwagi na przedawnienie czynu. Obrona chce, żeby Małkowski został przez sąd drugiej instancji uniewinniony od wszystkich zarzutów.

Czesław Małkowski był prezydentem Olsztyna od 2001 r. przez prawie przez dwie kadencje, do 2008 r., gdy mieszkańcy Olsztyna odwołali go w referendum lokalnym po wybuchu tzw. seksafery w ratuszu.

Na cmentarzu w Przeźmierowie koło Poznania (Wielkopolskie) spocznie we wtorek aktor i satyryk, legenda polskiego kabaretu Bohdan Smoleń. Artysta zmarł w miniony czwartek w wieku 69 lat po długiej chorobie.

Bohdan Smoleń urodził się 9 czerwca 1947 r. Był artystą kabaretowym, jednym z filarów kabaretu “Tey”, występował w filmach i na estradzie; młodsze pokolenia kojarzą go z rolą listonosza Edzia w serialu “Świat według Kiepskich”. W 2007 roku w podpoznańskim Baranówku stworzył Fundację “Stworzenia Pana Smolenia”, prowadzącą hipoterapię dla osób niepełnosprawnych.

Przedstawiciele fundacji poinformowali w ubiegłym tygodniu, że nosząca imię Bohdana Smolenia organizacja nadal zamierza pomagać potrzebującym. Prezydent Poznania zadeklarował, że chce upamiętnić artystę mocno kojarzonego ze stolicą Wielkopolski.

Na świecie

ANKARA, MOSKWA – Rozwój wydarzeń po zabójstwie rosyjskiego ambasadora w Turcji Andrieja Karłowa. Dyplomata został zastrzelony, kiedy przemawiał w galerii sztuki na wystawie fotograficznej “Rosja oczami Turków”. Sprawca zabójstwa, turecki policjant, zginął od kul funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Zamordowanie ambasadora mogło mieć podłoże islamistyczne; zamachowiec krzyczał po oddaniu strzałów “Allahu Akbar”.

Rosja jest zaangażowana w trwający od 2011 roku konflikt syryjski, w którym popiera reżim prezydenta Baszara el-Asada, natomiast Turcja udziela pomocy niektórym grupom syryjskiej opozycji zbrojnej. Syryjski konflikt pochłonął już ponad 300 tys. ofiar śmiertelnych.

DAMASZEK, MOSKWA, GENEWA – Sytuacja w ogarniętej wojną domową Syrii, w tym w położonym na północy mieście Aleppo, które niemal całkowicie jest już kontrolowane przez siły rządowe. Ze wschodniej części Aleppo, jak poinformowały władze Turcji, ewakuowano dotychczas około 20 tys. osób, zarówno cywilów, jak i opozycyjnych bojowników. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję w sprawie monitorowania przez oenzetowskich obserwatorów ewakuacji ze wschodniej części Aleppo i bezpieczeństwa cywilów pozostających w mieście.

W rosyjskiej stolicy odbędzie się spotkanie szefów dyplomacji i ministrów obrony Rosji, Turcji i Iranu, którzy mają omówić rozwój wydarzeń w Syrii; konferencja prasowa szefów MSZ o godz. 11 czasu polskiego. Specjalny wysłannik ONZ do tego kraju Staffan de Mistura zapowiedział na 8 lutego 2017 roku wznowienie rozmów mających na celu uregulowanie konfliktu syryjskiego.

KAIR – Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski weźmie udział w spotkaniu szefów dyplomacji krajów Unii Europejskiej i Ligi Państw Arabskich. Najważniejszymi tematami będą sytuacja na Bliskim Wschodzie i kryzys migracyjny.

NOWY JORK, WASZYNGTON – Po zwycięstwie w listopadowych wyborach prezydenckich Donald Trump kontynuuje konsultacje polityczne dotyczące składu swojej administracji. Do zaprzysiężenia nowego prezydenta USA pozostał równo miesiąc.

EDYNBURG – Szefowa autonomicznego rządu szkockiego Nicola Sturgeon przedstawi plan, który ma umożliwić uczestnictwo Szkocji we wspólnym rynku unijnym pomimo Brexitu.

PARYŻ – Rozmowy ministrów spraw zagranicznych Francji i Włoch, Jean-Marca Ayrault i Angelino Alfano; początek rozmów o godz. 14.

BAGDAD – Trwa ofensywa sił rządowych na miasto Mosul, ostatni bastion Państwa Islamskiego (IS) w Iraku.

MOSKWA – Posiedzenie frakcji parlamentarnej rządzącej partii Jedna Rosja z udziałem premiera Dmitrija Miedwiediewa.

SEUL – Ciąg dalszy procesu Czoi Sun Sil, długoletniej przyjaciółki prezydent Korei Południowej Park Geun Hie, w związku ze skandalem polityczno-korupcyjnym, który wywołał masowe protesty w kraju. 64-letniej prezydent, która została objęta procedurą impeachmentu, zarzuca się, że pozwoliła, by Czoi miała dostęp do tajnych dokumentów państwowych, w tym do wstępnych wersji jej przemówień.

LUKSEMBURG – Ciąg dalszy procesu apelacyjnego w sprawie afery LuxLeaks; do 21 grudnia. Chodzi o ujawnienie pod koniec 2014 roku informacji o korzystnych dla koncernów decyzjach podatkowych władz Luksemburga. Na podstawie tych decyzji ponad 300 koncernów płaciło przez wiele lat bardzo niskie podatki. W tym czasie premierem Luksemburga był obecny szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.