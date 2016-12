Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 29 grudnia

Imieniny obchodzą: Dawid, Dominik, Gosław, Tomasz.

196 lat temu w Radomiu urodził się Tytus Chałubiński, lekarz, przyrodnik, społecznik, jeden z pionierów taternictwa, współzałożyciel Towarzystwa Tatrzańskiego i Muzeum Tatrzańskiego (zmarł 4 listopada 1889 r.).

114 lat temu w Warszawie urodził się Henryk Wars (właśc. Warszawski), kompozytor, pianista, dyrygent, pionier jazzu w Polsce; autor muzyki do blisko 50 polskich filmów oraz wielu piosenek, które stały się przebojami, m.in. “Umówiłem się z nią na dziewiątą” czy “Miłość ci wszystko wybaczy” (zmarł 1 września 1977).

101 lat temu w Warszawie urodził się Stanisław Broniewski, ps. Stefan Orsza, ppor. AK, harcmistrz, naczelnik Szarych Szeregów (1943-1944), dowódca Akcji pod Arsenałem (zmarł 30 grudnia 2000 r.).

79 lat temu w Warszawie zmarł Stefan Czarnowski, socjolog, historyk kultury, żołnierz Legionów Polskich i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

54 lata temu wydano pierwszy tom Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN.

39 lat temu do Polski przybył z trzydniową wizytą prezydent USA Jimmy Carter; towarzyszył mu m.in. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Zbigniew Brzeziński.

36 lat temu w Ustrzykach Dolnych rolnicy rozpoczęli strajk okupacyjny w budynku Urzędu Miasta i Gminy, domagając się rejestracji NSZZ Rolników “Solidarność Wiejska”.

27 lat temu Sejm uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przywracając historyczną nazwę państwa – Rzeczpospolita Polska oraz dawne godło – orła w koronie.

11 lat temu Urząd prezesa Instytutu Pamięci Narodowej objął Janusz Kurtyka; zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

3 lata temu w Katowicach zmarł Wojciech Kilar, wybitny kompozytor i pianista, twórca muzyki do blisko 150 filmów, m.in. “Ziemi obiecanej”, “Smugi cienia”, “Pana Tadeusza”, “Rejsu”, “Pianisty”, a także seriali “Przygody Pana Michała” i “Rodzina Połanieckich”.

W Polsce

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem zmian prawa karnego, które mają poprawić skuteczność egzekwowania alimentów. Osobom, których zaległości alimentacyjne przekroczą trzy miesiące, ma grozić maksymalnie do roku więzienia.

Rząd zajmie się także projektem noweli Prawa o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, który stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców “100 zmian dla firm”. Nowelizacja przewiduje powołanie Rady ds. Metrologii przy prezesie Głównego Urzędu Miar, do której zadań będzie należeć m.in. opiniowanie stanu i kierunków rozwoju polskiej metrologii.

Ministrowie omówią też projekty ws. zapobiegania zanieczyszczania mórz i kredytów hipotecznych, wdrażające unijne przepisy.

mce/ pś/ awy/ kku/

# # #

Dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie zostanie podpisana umowa między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) a Fundacją Książąt Czartoryskich, finalizująca zakup obrazu “Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci.

Rozmowy dotyczące wykupu przez państwo kolekcji muzealiów, zbiorów bibliotecznych i należących do Fundacji Książąt Czartoryskich budynków toczyły się między księciem Adamem Karolem Czartoryskim, fundatorem i prezydentem działającej od 1991 r. Fundacji a MKiDN.

W kolekcji znajdują się bezcenne dla naszej historii dokumenty i pamiątki. Zbiory będące własnością Fundacji Książąt Czartoryskich liczą ok. 86 tys. obiektów muzealnych i ok. 250 tys. bibliotecznych: książek, rękopisów, starodruków. Najbardziej znane dzieła ze zbiorów to “Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci oraz “Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta. W kolekcji są też m.in. grafiki Rembrandta, rysunki Augusta Renoira, akt Hołdu Pruskiego z 1525 r. i rękopisy “Roczników” Jana Długosza.

akn/ pat/

# # #

Dziś ma zapaść wyrok w sprawie podsłuchów w warszawskich restauracjach. Prokuratura żąda kary półtora roku więzienia w zawieszeniu i 540 tys. zł grzywny dla głównego oskarżonego, biznesmena Marka Falenty. Wniosła też o karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu dla kelnera Konrada Lassoty oraz współpracownika Falenty Krzysztofa Rybki. Prokuratura chce zaś, by sąd odstąpił od kary wobec drugiego kelnera Łukasza N.; miałby on wpłacić 50 tys. zł na cel społeczny – uzasadniono to pomocą N., który złożył obszerne wyjaśnienia.

Obrona chce, by Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyroki uniewinniające. Falenta twierdził, że to on miał poinformować ABW i CBA, że rozmowy gości restauracji są nagrywane.

Zdaniem pełnomocników części pokrzywdzonych – Jacka Rostowskiego i Radosława Sikorskiego – żądania prokuratury są zbyt niskie. Wnieśli dla Falenty o karę 3 lub 4 lat więzienia.

Falenta i Rybka nie przyznali się do winy – Lassota i N. przyznali się. N. zeznawał, że Falenta za pieniądze zlecał nagrywanie rozmów. Falenta mówił, że N. kłamie. Lassota jako swą motywację wskazał “nieprawidłowości popełniane przez funkcjonariuszy publicznych”.

Podsądnym grozi do 2 lat więzienia. Według prokuratury motywy ich działania miały “charakter biznesowo-finansowy”. Media twierdzą, że nagrania miały być zemstą Falenty za śledztwo w sprawie jego firmy Składy Węgla, a także próbą zdobycia ważnych informacji dla działalności gospodarczej.

Sprawa dotyczy nagrywania od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. osób z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych w warszawskich restauracjach. Nagrano m.in. ówczesnych szefów: MSW – Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ – Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury – Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę, szefa CBA Pawła Wojtunika. W sumie podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań utrwalono rozmowy ponad stu osób; prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97. Ujawnione w mediach nagrania wywołały w 2014 r. kryzys w rządzie Donalda Tuska. Akt oskarżenia wysłała sądowi we wrześniu 2015 r. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

sta/

# # #

Dziś po południu zebrać ma się klub PO, by podsumować dotychczasowy przebieg protestu na sali obrad Sejmu i omówić scenariusze na przyszłość.

Według rzecznika PO Jana Grabca, decyzja o zwołaniu posiedzenia klubu Platformy została podjęta jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Wówczas to klub PO również się spotkał i jednomyślnie opowiedział się za kontynuacją trwającego od 16 grudnia na sali obrad protestu opozycji, w którym biorą udział głównie posłowie PO i Nowoczesnej.

Dziś – jak powiedział Grabiec – posłowie PO mają podsumować dotychczasowy przebieg protestu w Sejmie i porozmawiać “na temat przyszłości, planów do najbliższego posiedzenia Sejmu”. PO podtrzymuje dotychczasowe postulaty dotyczące m.in. dokończenia, przerwanego zdaniem Platformy 16 grudnia posiedzenia Sejmu i ponownego przegłosowania m.in. przyszłorocznej ustawy budżetowej.

Według zapowiedzi akcja opozycji, która rozpoczęła się 16 grudnia, ma potrwać do 11 stycznia, na kiedy to zaplanowane jest rozpoczęcie kolejnego posiedzenia Sejmu. PO – jak twierdzi otoczenie szefa partii Grzegorza Schetyny – raczej nie poprze ewentualnego wniosku Nowoczesnej o samorozwiązanie Sejmu.

mkr/ mok/

# # #

Przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku odbędzie się dziś rozprawa odwoławcza w procesie 35-letniego Rosjanina Samira S., oskarżonego o zabójstwo w Gdańsku w 2013 r. trzyosobowej rodziny, w tym 16-miesięcznego dziecka. Ofiary zostały zastrzelone.

W marcu tego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał mężczyznę na dożywotnie więzienie i pozbawienie praw publicznych na 10 lat. Sąd zdecydował ponadto, że Samir S. będzie mógł ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie po 35 latach odbywania kary. Orzekł też, że oskarżony ma zapłacić dla czterech osób związanych rodzinnie z ofiarami po 50 tys. zł zadośćuczynienia. Apelację od tego wyroku wniósł obrońca Rosjanina.

Do zabójstwa 33-letniego Adama K., jego 30-letniej żony i ich jedynego dziecka – 16-miesięcznej córki Niny – doszło 13 marca 2013 r. wieczorem w mieszkaniu przy ul. Długiej, w centrum Gdańska. Ciała odkrył następnego dnia znajomy rodziny. Ustalono, że z mieszkania zniknęły cenne przedmioty, m.in. sprzęt elektroniczny i liczne militaria z czasów II wojny światowej, które kolekcjonował gospodarz. Wartość skradzionego mienia wyniosła ponad 65 tys. zł. Większość tych rzeczy policja znalazła w mieszkaniu Samira S. po jego zatrzymaniu.

Zdaniem prokuratury, w efekcie gwałtownej kłótni Samir S. wyjął pistolet i – strzelając dwukrotnie z bardzo bliskiej odległości w głowę – zabił Adama K. W identyczny sposób zginęła żona kolekcjonera, która przybiegła, usłyszawszy strzały. Następnie, według śledczych, Samir S. zabił jednym strzałem w głowę dziewczynkę i miał to zrobić, bo dziecko krzyczało.

Samir S. był wcześniej karany. Kilka lat temu sąd w Kaliningradzie skazał go na 10 miesięcy pobytu w kolonii karnej za nielegalne posiadanie broni. Oskarżony przebywał w Polsce legalnie. Miał Kartę Polaka, bo jeden z jego dziadków był narodowości polskiej.

Na świecie

RZYM – Tradycyjna konferencja prasowa premiera Włoch Paolo Gentiloniego na zakończenie roku.

DAMASZEK – Sytuacja w ogarniętej wojną domową Syrii.

PALM BEACH – Amerykański prezydent elekt Donald Trump spędza z rodziną okres świąteczny na Florydzie, ale równocześnie kontynuuje konsultacje przed objęciem 20 stycznia najwyższego urzędu w Stanach Zjednoczonych.

MOSKWA, SOCZI – Trwa akcja poszukiwania szczątków po katastrofie samolotu rosyjskiego ministerstwa obrony Tu-154, który w niedzielę spadł do Morza Czarnego z 92 osobami na pokładzie. Większość ofiar to członkowie słynnego Chóru Aleksandrowa, który leciał na noworoczny koncert do Syrii. W Moskwie eksperci analizują zawartość czarnych skrzynek, by wyjaśnić przyczynę katastrofy.

BERLIN – Kontynuowane jest śledztwo po zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym w stolicy Niemiec 19 grudnia, w wyniku którego zginęło 12 osób, a około 50 zostało rannych. Po aresztowaniu w środę Tunezyjczyka podejrzanego o to, że kontaktował się z domniemanym sprawcą zamachu, nieżyjącym Anisem Amrim, policja sprawdza kolejne strefy związane z działaniami zamachowca.

WILNO – Amerykański senator John McCain wizytą na Litwie zakończy podróż do państw bałtyckich. Szef senackiej komisji sił zbrojnych, który odwiedził wcześniej Estonię i Łotwę, pragnie przekonać te kraje, że amerykańscy kongresmeni zdecydowani są bronić zaangażowania USA w NATO oraz respektować sojusze Ameryki i jej zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa partnerów z Paktu Północnoatlantyckiego.

STAMBUŁ – W Stambule rozpocznie się proces wybitnej tureckiej pisarki, dziennikarki i obrończyni praw człowieka Asli Erdogan, aresztowanej w sierpniu wraz z dziennikarzami niezależnego prokurdyjskiego dziennika “Ozgur Gundem”. Pisarka wraz z ośmioma współoskarżonymi będzie sądzona za “przynależność do organizacji terrorystycznej”, jak władze tureckie określają Partię Pracujących Kurdystanu.

RYGA – W stolicy Łotwy trwa doroczne Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez ekumeniczną Wspólnotę Taize (do 1 stycznia).

BAGDAD – Trwa ofensywa sił rządowych na miasto Mosul, ostatni w Iraku bastion dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie.