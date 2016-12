Co dalej ze służbą zdrowia?

W tym tygodniu odbyło się oczekiwane spotkanie przedstawicieli rządu federalnego z ministrami zdrowia i finansów kanadyjskich prowincji i terytoriów, poświęcone przyszłemu kształtowi systemu finansowania służby zdrowia. Dotychczasowy system wspierania przez Ottawę służby zdrowia, która pozostaje w gestii władz niższego szczebla, czyli prowincji i terytoriów, właśnie wygasa i konieczne jest ustalenie formuły na kolejne 10 lat.

Rząd federalny wycofał propozycję, jaką złożył ministrom zdrowia poszczególnych prowincji i terytoriów, a także ministrom finansów, po negocjacjach, które zostały zerwane w poniedziałek. Ottawa zamierzała lekko osłodzić swoją ofertę mimo coraz bardziej nasilającej się krytyki, że nie działa w dobrej wierze ale dodatkowe 2,5 mld dol. przez okres 10 lat nie wystarczyło aby doprowadzić do porozumienia obu stron.

Minister finansów w rządzie federalnym Bill Morneau powiedział, że rząd federalny chciał doprowadzić do porozumienia pomiędzy Ottawą a prowincjami i terytoriami lecz wysiłki te nie powiodły się.

Ottawa zaoferowała 11 mld dol. przez okres 10 lat na opiekę nad pacjentami w ich własnych domach oraz na kwestie zdrowia psychicznego, a także 544 mln przez okres 5 lat na innowacyjne inicjatywy w dziedzinie służby zdrowia i na lekarstwa wydawane na recepty. Byłby to dodatek do 3,5 proc. rocznego wzrostu przekazywanych dla prowincji i terytoriów transferów na służbę zdrowia.

Jednakże do przyjęcia tej oferty nie doszło. Zasiadając do rozmów minister Morneau ostrzegł, że jeżeli nie dojdzie do zaakceptowania przedstawionej przez rząd oferty, Ottawa powróci do tego co przez długi czas mówiła, a więc ograniczy doroczny wzrost w transferach na rzecz służby zdrowia do 3 proc. i przekaże 3 mld dol. na opiekę nad pacjentami w ich domach.

Roczny wzrost transferów z Ottawy dla prowincji i terytoriów ma spaść w kwietniu przyszłego roku do 3 proc. rocznie. Jest to zaledwie połowa 6 proc., które wynosił coroczny wzrost od roku 2004.

Poniedziałkowe rozmowy były początkiem konsultacji między Ottawą a prowincjami i terytoriami w kwestii nowego sposobu finansowania służby zdrowia. Prowincje oskarżają rząd Trudeau o to, że zamiast negocjować nowy układ rząd federalny zaproponował ofertę, której nieprzyjęcie spowodowało zerwanie negocjacji.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów minister zdrowia Quebecu Gaetan Barrette zagroził, że wyjdzie z sali obrad jeżeli rząd federalny nie da więcej pieniędzy, lecz w końcu to Ottawa została oskarżona o zamknięcie dalszych rozmów.

Uczestnicy negocjacji mówią, że nie było okazji do żadnych dyskusji i że rząd federalny zaproponował unilateralne podejście do sprawy.

Prowincje dokonały także analizy, która porównywała potencjalne wyniki status quo w porównaniu z ostatnią ofertą złożoną przez ministra Morneau.

Scenariusz status quo rocznego wzrostu transferu o 3 proc., poza 3 mld na finansowanie określonych działań, oznaczałby w sumie 445,2 mld dol. z kasy federalnej na cele opieki zdrowotnej przez okres 10 lat. Obniżałoby to także udział federalnych funduszy w finansowaniu prowincyjnych budżetów służby zdrowia do 20,2 proc. w 2026 /2027 roku z 22,9 proc. w przyszłym roku. Dla porównania, autorzy tego dokumentu pokazali, że wcześniejsza propozycja 8 mld i 3,5 proc. podwyżki dawałaby prowincjom 445,9 mld przez najbliższe 10 lat, a udział federalnego finansowania służby zdrowia w prowincjach spadłby do 19,8 proc. w roku 2026/2027 z 23,1 proc. w przyszłym roku.