Cis – najbardziej szlachetny wśród wszystkich zimozielonych

Cisy do grupa zimozielonych krzewów wyrastających z czasem w dorodne drzewa, które jeszcze niedawno botanicy zaliczali do rodziny sosnowatych. Ostatnio wydzielili oni jednak dla ich dokładniejszego sklasyfikowania osobną rodzinę cissowatych.

Dlaczego cisy uznać należy za najbardziej szlachetne rośliny wśród wszystkich zimozielonych? Podczas gdy zieleń innych drzew i krzewów na okres zimy nieciekawie szarzeje, to wszystkie cisy zachowują zdrowy i przyjemny dla oka zielony kolor przez cały rok. Cis prezentuje się zatem niezwykle interesująco w każdym przydomowym ogrodzie zimą. Na tym jednak nie kończy się wcale szlachetność cech omawianego dzisiaj rodzaju. Również spłaszczone igły wszystkich cisów zą niezwykle przyjemne, bo bardzo miękkie w dotyku. A zatem nie trzeba obawiać się, tak jak w przypadku świerku czy sosny, że można się nimi pokłuć. Na dodatek, regularnie przycinamy cis zachowuje zawsze mocno zwarty pokrój. Dlatego właśnie doskonale nadaje się on do formowania we wszelkiego rodzaju żywopłoty. W publicznych ogrodach natomiast, gdzie z roślin wycina się przeróżne fantazyjne kształty oraz figury, najczęściej używanymi krzewami są właśnie cisy.

Sadząc zatem cis w przydomowych ogrodach, łatwo nadać mu dopasowany do całej kompozycji kształt. Ośrodki ogrodnicze oferują nawet młode cisy uformowane już w odpowiednie kształty. Jako przykłady wymienić można tutaj smukłe formy piramidalne (ang. clipped pyramidal yew). Do większych założeń ogrodowych najlepiej natomiast nadają się nieformowane cisy krzewiaste (ang. spreading yew). Z tych właśnie roślin budować można różnej wysokości żywopłoty. Cisy, podobnie jak wszystkie zimozielone, najlepiej przycinać co roku, zawsze w środku lata.

Urody cisom dodają też pojawiające się na nich jesienią jaskrawoczerwone jagodowe owoce. Warto wiedzieć, że mamy tutaj jednak do czynienia z rośliną dwupienną. A zatem osobno występują na każdej roślinie kwiaty męskie oraz kwiaty żeńskie. Na szczęście, pojawiają się one równocześnie na jednym krzewie. Dlatego nawet jeden samotnie rosnący osobnik, mimo dwupienności gatunku, zaprezentuje nam również jesienią swoje czerwone owoce. Szczególnie dużo takich owoców pojawia się co roku na kolumnowej odmianie cisu pośredniego. Jego też najbardziej poleca się do stosowania w przydomowych ogrodach.

Warto pamiętać, że cisy zarówno dla człowieka, jak i lubiących je bardzo koni są trujące.

Jedną z zalet cisów są ich małe wymagania zarówno odnośnie do światła, jak i gleby. Dobrze rosną one zatem, chociaż nieco wolniej, w cieniu. Dlatego tak często spotkać je można po północnej stronie domów. Stosuje się je tam często jako roślinne elementy sadzone wzdłuż fundamentów domów (ang. foundation planting). Na zakończenie wspomnijmy jeszcze, że spotykane w przydomowych ogrodach cisy to te same rośliny, które po kilkudziesięciu latach wyrastają na dorodne drzewa, które dostarczają niezwykle cennego, bo twardego i sprężystego drewna. Do dzisiaj zresztą wyrabia się z niego najwyższej jakości łuki. W Polsce rosnące na naturalnych stanowiskach cisy to rośliny pod całkowitą ochroną.

Jakie cisy można uprawiać w przydomowym ogrodzie?

CIS JAPOŃSKI (ang. Japanese Yew, łac. Taxus cuspidata) gęsty, ciemnozielony krzew, wśród cisów najbardziej odporny na mrozy, dlatego tak często stosowany w Ontario.

CIS POSPOLITY (ang. English Yew, łac. Taxus baccata) – drzewo chronione w Polsce, nieprzycinany, z małego krzewu po wielu latach osiągnąć potrafi wysokość ponad 20 metrów, przekształcając się w dorodne drzewo, znacznie mniej odporny na mróz aniżeli cis japoński, najbardziej ceniona jest jego odmiana irlandzka (ang. Irish Yew), która osiąga tylko trzy metry wysokości.

CIS POŚREDNI (ang. Hicks Yew, łac. Taxus x media) – mieszaniec o cechach pośrednich obu wyżej wymienionych gatunków, zachowuje kolumnowy pokrój, przez cały rok ciemnozielony kolor, jesienią dodają mu urody gęsto występujące jasnoczerwone owce wielkości małych jagódek.