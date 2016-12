2017 rokiem strachu?

Z cyklu: Zapiski na gorąco

Przed oczami przesuwają mi się obrazki z 12 miesięcy mijającego roku. Jeszcze kilka dni i przy strzelających korkach szampana powitamy kolejny. Chyba pierwszy raz w moim niekrótkim już życiu, nie myślę o nim z optymizmem.

2016 rok był rokiem wielu wstrząsów – nasiliły się konflikty, wzmocniły podziały między ludźmi, świat przesunął się w kierunku coraz bardziej oddalającym się od wspólnoty i empatii. Znowu zabrzmiały gromkie okrzyki, nawołujące do podziałów, odwołujące się do strachu, wzajemnej niechęci i ustawiające ludzi po przeciwnych stronach barykad. I, co najgorsze, okrzyki te znalazły chętnych słuchaczy.

Zalew informacji jest tak ogromny, że mało kto sprawdza ich prawdziwość i zgodność z rzeczywistością. Ludzie wierzący w przeróżne spiski są karmieni przez wszechobecny internet bzdurami, których nie kwestionują, ponieważ brak im do tego wiedzy, a poza tym przyjmują za pewniki to, co zgadza się w ich urojeniami. Rosną więc zastępy nawiedzonych, plastycznie urabianych przez sprawnie manipulujących ich umysłami specjalistów od propagandy i demagogii.

Na początku tego niewesołego felietonu kończącego rok, umieściłam zdjęcie. Dla mnie jest ono najlepszym podsumowaniem kończącego się roku. To jedno z osiedli zamieszkiwanych przez uchodźców z Syrii we wschodnim Libanie. Popatrzmy na ten obrazek i spróbujmy wyobrazić sobie życie w takim miejscu. Pomyślmy jak wygląda codzienne życie brodzących tam codziennie w błocie dzieci i dorosłych.

W naszej części świata zamartwiamy się czy nasze dzieci lub wnuki mają dosyć stymulacji w procesie rozwoju, czy bawią się właściwymi zabawkami, czy należy im pozwalać dotykać się do urządzeń elektronicznych, czy lalki Barbie kształtują właściwy wzór dla dziewczynek, czy bajki Disneya nie są zbyt wyidealizowane i sztuczne.

Przedświąteczna krzątanina to co roku powód do stresów – bieganie po sklepach, kupowanie prezentów, zakupy, gotowanie, sprzątanie. Ileż to wywołuje narzekań! Opakowane w papierki, bibułki i pudełeczka dziesiątki niepotrzebnych przedmiotów ląduje w szafach, a misterne opakowania w kosztu na śmieci.

Kiedy narzekamy na zabieganie, przedświąteczny stres – popatrzmy na to zdjęcie. Mogę przysiąc, że widoczna na nim kobieta oddałaby wszystko, aby móc mieć takie problemy…

Słuchając większości polityków, którzy będą rozdawać karty w 2017 roku, nie sposób nie obawiać się jak będzie wyglądało podobne podsumowanie roku za 12 miesięcy. Mało w ich słowach haseł wspólnotowych, apeli o to, aby ludzie martwili się o losy innych. Takich treści nie słychać też z innych źródeł – mediów, ambon.

Czas na zmianę optyki. Patrzenie tylko na własne podwórko prowadzi do zapominania o tym, że w gruncie rzeczy jesteśmy wszyscy ze sobą powiązani i od siebie nawzajem uzależnieni. Wcześniej czy później, wszyscy odczujemy boleśnie skutki bezmyślnego wyniszczania naszej wspólnej planety. Udawanie, że problem nie istnieje jest dowodem tragicz- nej krótkowzroczności, braku wyobraźni i całkowitego ignorowania zagro- żeń, które mogą uniemożliwić normalne życie naszym dzieciom i wnukom. Walka z postępującą dewastacją Ziemi musi być priorytetem i konieczne jest zrozumienie, że nie jest to proces łatwy ani tani. Nic już nie będzie tak jak kiedyś i od ludzi, których wybieramy jako naszych reprezentantów, musimy oczekiwać decyzji trudnych, ale koniecznych, za realizację których musimy wszyscy zapłacić.

Obawiam się jak poradzą sobie z tym i z wieloma innymi wyzwaniami ci, którym powierzono stery. Nie wygląda na to aby troska o bliźniego była motywem przewodnim populistycznych rządów wielu krajów. Od stycznia zobaczymy na własne oczy jak wyglądać będzie świat, w którym jeden z najważniejszych krajów będzie miał u steru człowieka, któremu obce są jakiekolwiek ideały i wyższe wartości. To powód do poważnych obaw.