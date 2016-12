Fuj luj albo co łączy punka z zombie?

Łukasza Dziatkiewicza nasi Czytelnicy mieli okazję już poznać, ale od dzisiaj zaczynamy publikację jego felietonów opatrzonych własnymi zdjęciami, w cyklu “Z książki skarg i wniosków”. Autor mieszka w Krakowie.

Z mojej krakowskiej perspektywy opowiem Państwu o zjawisku występującym w każdym większym mieście, z tym że wszędzie ma ono swoją specyfikę, w tym przypadku nie tylko krajową, ale nawet regionalną.

Na kawę najczęściej udaję się na Plac Szczepański lub Plac Nowy. Przy tym pierwszym jest Teatr Stary, więc do Rynku Głównego rzut beretem. Drugi wymieniony plac to serce Kazimierza, czyli dawnej dzielnicy żydowskiej. Zanim on ożył na dobre prym wiodła ulica Szeroka wyglądająca de facto na plac, teraz wreszcie udaje się tchnąć życie w Plac Wolnica. To było kiedyś centrum kazimierskie, tu stoi ratusz, w którym działa świetne muzeum etnograficzne. Na Nowym odkąd pamiętam działa w niedzielę handel ciuchami, a od pewnego czasu przez resztę dni sprzedawane są na nim antyki i rękodzieło, ale w większości oferty to takie szwarc mydło i powidło. Na każdym z tych trzech miejsc działają knajpy, z tym że na “Woli” dopiero od niedawna i w skali znacznie mniejszej.

Zarówno na Nowym, jak i “Szczepanie” na których “urzęduję”, kręcą się bezdomni. Są w różnym stopniu zapuszczenia, opicia, nachalności, ale zwykle nieagresywni. Proszą o papierosa lub pieniądze. Niestety ludzie im dają, aczkolwiek często kupują jedzenie – i to jest OK – nierzadko wręcz żule sami zwracają się o to.

“Na Żydzie”, bo tak wszyscy mówią o Nowym, gdy usiłowałem przegonić mocno zaczadzonego natręta, zaczął wyzywać nas – klientów od “Żydów”, których, jak sam od razu dodał, nienawidzi. Kiedy indziej inny aparat spojrzał na czytany przeze mnie magazyn “Forum” i skomentował: “A ten głupek co?”. Na okładce widniał papież Franciszek. Pytam: czemu głupek? Na co antypapista stwierdził, że prawdziwy papież to jeden był.

Jeszcze lepsze sceny widuję na Szczepańskim. Tam jest większy ruch, a więc i szerszy margines społeczny. Późnym latem widziałem jak jeden kloszard przeganiał innego sprzed sklepu informując, że to jego teren, powołując się przy tym na staż. Z drugiej strony znalazł pełne zrozumienie; jak wytłumaczył zaatakowany i partnerka robią tylko zakupy i spadają (potwierdzam).

Widziałem też ledwo snującego się flejtucha w t-shircie z hasłem “How to kill a zombie” i trzema stosownymi piktogramami instruktażowymi. Jak nietrudno się domyśleć, sam wyglądał jak zombiak.

Innym razem paląc papierosa przed knajpą ze znajomą barmanką i menadżerką tejże, odmówiliśmy podarowania lumpowi cigareta. Na to niepocieszony obdartus zaczął się miotać i wykrzykiwać ni to do nas, ni to w eter jacy z nas chrześcijanie, czy jesteśmy wychrzczeni i bierzmowani, wierzymy w Boga?! Finalnie ryknął (głównie do mnie): “A ty w ogóle wiesz co to jest punk rock!?”.

Problemem natarczywych bezdomnych, którzy załatwiają sprawy fizjologiczne publicznie i publicznie piją, nie będę się tu zajmować. Dodam tylko, że w Krakowie straż miejska oraz policja prawie nie reaguje ani, co jeszcze gorzej, obsługa knajp, których gości też atakują. W przypadku Placu Szczepańskiego, ale i na pewno wielu, wielu innych miejsc na całym świecie, dochodzi jeszcze kwestia używania fontanny jako wanny i pralki. W tej samej wodzie, bo to obiekt zamknięty, kąpią się w każdy letni dzień dzieci…

This slideshow requires JavaScript.

Ale to nie żaden luj mnie najbardziej zbulwersował tego lata podczas kawowania w ogródku w Krakowie. Otóż w bardzo ciepły, biały dzień “na Żydzie” przed moim ulubionym lokalem zajęte były dokładnie wszystkie miejsca (tzn. bodajże 5 stolików z 10 krzesłami). Przy jednym siedział ciemnoskóry obcokrajowiec. Tuż koło nas przemaszerowała para seniorów. Wyglądająca na kulturalną panią dama ok. lat 60 skomentowała głośno: “Wszystkie miejsca zajęte i jeszcze jakiś Hindus siedzi!”.

Zapytałem ją równie głośno co z tego, że siedzi. Odpowiedziała: “Proszę? Aaaa bo ja nie mam gdzie usiąść”. Sprawę nieco uratował fakt, że była cokolwiek zaskoczona moim pytaniem, żeby nie powiedzieć skonfundowana. Fakt, że Hindus był tak naprawdę Kolumbijczykiem nie zmienia nic…

Tekst i foto

Łukasz Dziatkiewicz

PS. Zainteresowało mnie słowo “luj”, proszę sprawdzić w Internecie co jeszcze może ono znaczyć.

W każdym razie wymyśliłem genezę, której nie potwierdzałem, że powstało ono w wyniku połączenia lumpa i ch..a.