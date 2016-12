Dwie Ameryki

Z cyklu: Zapiski na gorąco

Wizyta w Stanach parę dni po prezydenckich wyborach, które na zawsze zostaną zapisane jako wyjątkowe w historii tego kraju, to okazja do tego, by obejrzeć z bliska i poczuć emocje ludzi, których ich wynik dotyczy bezpośrednio.

Boston to miasto uniwersyteckie, gdzie poparcie dla Donalda Trumpa było minimalne. Jego zwycięstwo było szokiem i powodem do głębokich depresji pracowników i studentów wszystkich bostońskich uczelni. Na wielu wydziałach profesorowie odłożyli programy swoich kursów na bok, aby rozmawiać ze swoimi studentami o tym, co się wydarzyło. Wielu młodych ludzi zareagowało za zwycięstwo wyborcze zdeklarowanego rasisty strachem – co będzie nami, pytali muzułmanie, studenci pochodzący z mniejszości etnicznych, młodzi ludzie o innej orientacji seksualnej czy dzieci nielegalnych imigrantów, czyli wszyscy ci, którzy przez ostatnie osiem lat czuli się bezpiecznie i mogli zajmować się zdobywaniem wiedzy. Dzisiaj nie wiedzą jak może zmienić się życie ich samych, ich rodzin, bliskich, przyjaciół. Na uniwersytecie Harvarda studenci nieudokumentowani zorganizowali wiec – trzymając się za ręce ujawnili swoje twarze, aby w ten sposób zmobilizować władze uczelni co działania na rzecz ich obrony w razie gdyby…

Te rozmowy to także próby wspólnej analizy przyczyn niespodziewanego zwycięstwa kandydata, którego sukcesu do końca kampanii nikt się nie spodziewał. A nie było to takie zwykłe zwycięstwo kandydata partii, której się nie popiera, lecz sprawa znacznie poważniejsza. Pierwszy raz był to ktoś, kogo nie popierała spora część jego własnej partii, i zaledwie po raz piąty w historii ktoś, kto przegrał jeśli chodzi o “popular vote”, czyli głosy oddane przez Amerykanów-wyborców.

Przerażające jest zdanie sobie sprawy z tego, co niby jest oczywiste, ale dotychczas nigdy nie było aż tak jasne – że społeczeństwo jest tak strasznie podzielone, a jego grupy zmierzają w zupełnie odmiennych kierunkach i w zasadzie nie bardzo jest szansa na wzajemne porozumienie.

Wszystko w zasadzie sprowadza się do wartości.

Dla jednych są nimi poszanowanie drugiego człowieka, każdego, niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi, jaki ma światopogląd, i zapewnienie mu bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie, definiowanym jako wspólnota złożona z różnorodnych elementów i tę różnorodność szanująca. Nie ma tu mowy o wartościowaniu ludzi na lepszych i gorszych, o dzieleniu społeczeństwa na “my” i “oni”, o odgradzaniu się i dyskryminowaniu innych. Taka była Ameryka jeszcze dwa tygodnie temu. A przynajmniej tak się wydawało.

Dla drugich wartością jest chronienie własnego podwórka przed wszystkimi “innymi”, którzy ex definitione są wrogami i trzeba się przed nimi bronić. Własny kraj to nie kraj otwarty, gdzie silny pomaga słabszemu, ale kraj należący tylko do niektórych i dający tym właśnie szczególne prawa. To kraj, gdzie wolno publicznie znieważać innych. Taka jest nowa Ameryka, a to dopiero początek.

Kiedy wracam do Toronto, na lotnisku w Bostonie na zawieszonym wysoko telewizorze transmisja pierwszej po wyborach konferencji prasowej prezydenta Obamy. Na krzesłach gromadzą się ludzie, dochodzą co chwila nowi. Niektórzy robią sobie zdjęcia na tle tego ekranu – to historyczne chwile. Jacyś starsi Hiszpanie tłumaczą łamaną angielszczyzną, że przyjechali na długi weekend do córki, która studiuje na MIT. Kiedy poznali wynik, wszyscy ich znajomi i rodzina płakali…

W samolocie siedzę obok młodego człowieka, który okazuje się Amerykaninem. Leci do Toronto w odwiedziny do znajomych, których poznał na wakacjach na Florydzie. Jest załamany zwycięstwem, jak mówi, “faceta niespełna umysłu, który kłamie i obraża ludzi”. Pyta o Kanadę – jak wszyscy Amerykanie, z którymi rozmawiałam w czasie tej wizyty, mówi o tym, że może warto przeprowadzić się do Kanady. Niestety, to nie takie proste. Zaczyna zadawać mi pytania, z których jasno wynika, że poza bardzo ogólnym pojęciem o Kanadzie, jego wiedza jest bardzo ograniczona. Przyznaje, że do tej pory Kanada wydawała mu się wielkim i nieco dzikim krajem na północy, który niewiele się różni od Stanów. Teraz okazuje się, że różnic jest bardzo wiele i że to jakby oaza bezpieczeństwa i spokoju. Przegadujemy całą podróż.

Dokąd zmierza kraj, zawsze uważany za ziemię obiecaną dla wszystkich, którzy chcą zmienić swoje życie, gdzie drzwi są otwarte i wszystko jest możliwe, gdzie każdy może zrealizować swój “American dream”? Jaki będzie za rok, za dwa? Czy ludzie, którzy przyczynili się do jego rozwoju, nadal będą czuli się w nim jak w domu?

Dokąd zmierza świat, który buduje coraz więcej murów, mimo że jeszcze ćwierć wieku temu te właśnie mury burzył, wznosząc hasła równości, jedności, wspólnoty? Kiedy pacyfiści przed dziesięcioleciami protestowali przeciwko przemocy i wojnie, wydawało się, że świat pójdzie taką właśnie drogą pokoju, nauczony koszmarem wojen, nienawiści, linczów, niewolnictwa, apartheidu. Jeśli te lekcje nie przyniosły trwałych zmian w sposobie patrzenia na świat – nie wiem skąd czerpać nadzieję…