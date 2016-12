Bezpańskie, bezdomne

Gdy pod koniec lat siedemdziesiątych przeprowadziłam się z Poznania do Radomia, wśród wielu minusów tego wtedy bardzo zaniedbanego miasta, szczególnie gdy porównywałam go do stolicy Wielkopolski, uderzyła mnie duża liczba bezpańskich psów. Włóczyły się w sporych gromadach, trzymając się jak najdalej od ludzi, od których nie spodziewały się niczego dobrego. Widok tych chudych, wynędzniałych stworzeń nie raz wprowadzał mnie w ponury nastrój i czułam się bezsilna, nie wiedząc jak ulżyć ich doli.

Powtórnie spotkałam się z tym zjawiskiem w tropikalnym Meksyku, najpierw, gdy mieszkałam przez jakiś czas w stolicy Jukatanu, Meridzie, a ostatnio podczas pobytu na wakacjach w małej miejscowości rybackiej, Progreso. I tak jak w Meridzie ludzie dobrej woli – w tym wielu gringos (Amerykanie i Europejczycy, którzy osiedlili się w tym mieście) – zajęli się bezpańskimi psami, tworząc dla nich przytułki, wyłapując zwierzęta i poddając je sterylizacji, organizując akcje zbierania funduszy na dokarmianie i opiekę weterynaryjną, tak w Progreso zamieszkałym prawie wyłącznie przez Meksykanów, w tym przeważająco biednych, problem bezdomnych psów rzuca się w oczy na każdym kroku.

Dom, który wynajmowaliśmy był położony blisko plaży Zatoki Meksykańskiej oddzielonej od pierwszej linii zabudowań betonową ścieżką dla pieszych i rowerzystów ciągnącą się aż do deptaku przy centralnej części z restauracjami, sklepami i straganami. Z powodu niemiłosiernego upału panującego w ciągu dnia jedynie tuż po wschodzie słońca i godzinę przed zmierzchem aż do późnych godzin wieczornych ścieżka była zapełniona ludźmi. Rano byli to głównie miłośnicy sportu, a wieczorem rodziny z dziećmi, grupy nastolatków czy zakochane pary. Pośród nich przewijały się pojedyncze lub zgromadzone w stadach bezdomne psy. Nie wszystkie z nich przedstawiały żałosny widok, widocznie potrafiąc zdobyć pożywienie, zwłaszcza że nie przepędzane przez ludzi i kręcąc się blisko nich, miały okazję trafić na niedojedzone resztki, wyrzucone do śmietnika czy zostawione na ławkach. Obserwowałam takie sceny – kilkuosobowa rodzina pożywia się pizzą, a tuż obok stoi grupa psów, czekająca na pozostałości po uczcie. Bezpańskie czworonogi żywiły się też rybami wyrzuconymi przez ocean, lub niedojedzonymi przez ptaki, a i litościwi rybacy zostawiali dla nich małe rybki. Jeden z tubylców założył pod filarami mola przytułek dla psów.

Litość dla bezdomnych zwierząt, które nie dość, że głodujące, to jeszcze narażone na choroby z jakże niebezpieczną wścieklizną, ogarniała mnie za każdym razem na ich widok. Po tygodniu, dwóch przestałam się aż tak przejmować ich niedolą, zajęta – jak na byłego biologa przystało – obserwacją ich behawioru. Miałam do tego świetną okazję, gdyż codziennie spotykałam co najmniej kilka grup i kilkanaście pojedynczych osobników. Co więcej, jeden z piesków nocował tuż przy murze naszego domu i po dwóch dniach dokarmiania oswoił się na tyle, że machał na nasz widok ogonem i pozwalał się pogłaskać. Robiliśmy to dosyć ostrożnie, z obawy przed pchłami i licznymi kleszczami. Pero – albo Peruś – tak ochrzciliśmy naszego nowego pupila, po czterech dniach znajomości wybrał się z nami na spacer. Machając ogonem trzymał się blisko nas, co jakiś czas trącając nas nosem lub liżąc ręce. Ledwie przeszliśmy 100 metrów, gdy pojawiła się pierwsza grupa psów. Nasz Peruś podkulił ogon i nie czekając na reakcję swoich pobratymców rzucił się do ucieczki, a psy za nim. Pogoń trwała krótko, pies zniknął nam z oczu, po czym pojawił się znowu i szedł z nami z radośnie podniesionym ogonem aż do spotkania następnej grupy. I tak na przestrzeni kilku kilometrów sytuacja się powtarzała. Zrozumiałam, że te psy, tak jak wilki, mają swoje terytoria łowieckie i trzymając się stadami, przeganiają osobniki wchodzące na ich tereny. Nasz przyjaciel, widocznie indywidualista, chodził własnymi drogami, chociaż nie raz obserwowałam, jak bawił się w kilkoma innymi psami, widocznie z jego grupy. Kilka razy przyprowadził do nas suczkę, po rycersku odstępując porcję jedzenia przeznaczoną dla niego. Zżyliśmy się tak z tym psiakiem, że zaczęliśmy się martwić, kto będzie go dokarmiał po naszym wyjeździe. Tymczasem na kilka dni przed opuszczeniem Progreso nasz przyjaciel już się nie pojawił. Zastąpił go inny, o wiele bardziej wygłodzony, który skorzystał z kilkudniowej stołówki.

Po wyjeździe z Progreso niejednokrotnie rozmyślałam o zjawisku, z którym nie po raz pierwszy się zetknęłam. Psy, wyhodowane przez człowieka na najwierniejszych przyjaciół, oddające miłość i dobroć z nawiązką, niechowające uraz i zawsze gotowe do okazania przyjaznych uczuć, ci “doskonali chrześcijanie” – jak ich nazywam, jakże często są przez nas źle lub wręcz okrutnie traktowane. W Polsce lat mojej młodości (obecnej pod tym względem nie znam) nawet niektóre psy mające swoich właścicieli, na wsiach uwiązane całymi dniami na łańcuchach, miały “pieskie życie”. Kto wie, czy nie lepszy los przypada w udziale ich meksykańskim, bezdomnym braciom, którzy przynajmniej nie są narażeni na mróz i biegają całymi dniami luzem. W Mongolii lat osiemdziesiątych (spędziłam w tym kraju dwa miesiące) psy były uwiązane na bardzo krótkich łańcuchach, przez cały dzień pozbawione wody i jedzenia, spuszczane dopiero na noc, aby pilnowały pasących się stad i mogły sobie coś upolować. Wystarczyło poczęstować je kilka razy kośćmi, a na mój widok reagowały szaleńczą radością.

Czy to bieda powoduje u nas taką znieczulicę serca? Byłoby to chyba zbyt łatwe wytłumaczenie. Znane są przecież przypadki złego traktowania psów przez bogatych ludzi. Jedynym rozwiązaniem jest edukacja nie tylko dzieci, ale i dorosłych, połączona z surowymi karami dla tych, którzy nie potrafią być “ludzcy”.

Zdaję sobie sprawę, że poruszając temat bezpańskich lub źle traktowanych psów zaledwie zahaczam czubek góry lodowej. Los innych zwierząt domowych nie mówiąc już o zwierzętach hodowlanych, które w czasach biedy miały się o wiele lepiej, niż w tzw. “cywilizowanym świecie” potrafi być równie okrutny.

No cóż, biblijny werset “czyńcie sobie ziemię poddaną” często rozumiemy zbyt dosłownie, a może powinniśmy w tym aspekcie powołać się na inne kultury, chociażby północnoamerykańskich Indian? Cokolwiek człowiekowi “jest dane” powinno traktować się z szacunkiem, a naszych “braci mniejszych” – jak to pięknie określał zwierzęta św. Franciszek – w szczególności.

Odwdzięczą się nam swoim przywiązaniem i wierną miłością